黃心美憶亡父生前點滴　激罕談受「安心事件」影響

藝人黃心穎的爸爸於本月（12月）14日離世，享年75歲，二家姐黃心妙翌日即一家五口出發到日本東京旅遊，更在社交網狂晒旅行相，引起好多爭議。今日黃心妙再分享到當地麵包店打卡相，原來三家姐黃心慧亦有同行。而近日一直未有出現的大家姐黃心美終於蒲頭，在受訪時提及爸爸生前點滴之餘，更罕有地談到「安心事件」的低潮。

黃心美透露爸爸在兩年前突然暴瘦，當時為了方便照顧他，於是便讓爸爸搬到和她一起住，「爸爸走之前嗰日都仲撐住身體，我睇住佢幫病人把脈、針灸，爸爸對我哋四個女、媽媽係一個好負責任嘅爸爸，對病人亦係一個好負責任嘅醫生。」雖然經歷了父親離世的傷痛，但她依然樂觀表示：「其實爸爸走咗都係好，有機會畀我盡孝，我有一段長時間同爸爸生活、照顧佢。」

對於細妹黃心穎爆出「安心事件」之後，連累自己也失去不少工作機會，她坦言並不會責怪對方，因為細妹亦曾帶挈自己工作及知名度提升。只不過在那段時間，自己因為害怕面對記者，而封閉自己，之後她將重心放在家庭上，才慢慢走出陰霾。她又指細妹已經承受惡果，希望外界可以讓她平靜過日子：「希望佢以後活得善良到一個點，係咁不停播啲善嘅種子。」