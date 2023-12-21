馮盈盈撞車轉性　丁子朗重拾心跳感覺

無綫新劇《妳不是她》將於本月25日起晚上八時三十分在翡翠台播放，此劇由馮盈盈、丁子朗擔任主演。二人雖然飾演情侶，但彼此私下並不熟落，而劇中不乏親密場面，故拍攝過程難免緊張。監製陳萍擔當他們的催化劑，帶二人去吃飯增進感情。

《妳》劇是一部全新的溫馨都市愛情劇，主角丁子朗和馮盈盈分別飾演「林信」與「夏莉」，是一對交往了3年的情侶，卻因價值觀以及對未來願景有不同，令感情遇上瓶頸。不過，一場車禍令平凡無奇的伴侶夏莉變成林信夢寐以求的浪漫情人，故事亦在此揭開序幕。劇集由電視廣播有限公司製作部總監（戲劇製作）徐正康及陳萍監製，徐正康指以往無綫甚少拍攝純愛情劇集，今次刻意拍攝一部描述年輕人各種現代愛情觀的作品，當中不乏三角戀及出軌等情節：「雖然香港人好似唔係好注重愛情，但其實愛情影響我哋好多，係我哋生活中嘅一部分。」

徐正康稱每個角色都是為演員度身訂造，今次有意無意間選擇馮盈盈和丁子朗這個組合是看中他們有一定的演戲經驗，卻未算很成熟，而且同屬於較年輕現代化的演員，配搭新監製陳萍，希望3人可以在合作過程中擦出火花：「事實上出嚟成個畫面都係好有特色，而且新監製佢嘅畫面手法同感情節奏都處理得好好，整個成品都係好符合愛情。」

親熱半生不熟

拍攝過程中，監製陳萍透露馮盈盈和丁子朗拍攝親密場面時有少許緊張及需要NG，全因彼此不相熟所致，所以身為監製的她會帶二人外出吃飯從而增進感情，務求令他們更熟悉彼此。由於他們都是有幕前演出經驗的人，所以拍攝過程中並沒有太大失誤，監製稱讚他們處理得不錯，希望這次的新組合可以給觀眾帶來新鮮感。

另外，監製徐正康找來視帝馬國明客串演的士司機，會有這樣的安排是因為馬國明曾擔任《降魔的》主角，劇中所演角色正是的士司機。陳萍指馬國明在劇中代表着其中一類的男性。徐正康透露馬國明會在車婉婉最傷心、對愛情失去希望的時候出現，令她料想不到截的士居然會遇上這樣溫暖的男人，令世界充滿希望，讓觀眾可以在劇中體會窩心和虐心兩種感覺。

郭柏妍演綠茶婊隨心而發

郭柏妍劇中將一改乖乖女形象，飾演雙面人「綠茶婊」，監製陳萍稱這個角色是由她親自欽點：「佢一向都係乖乖女形象，所以今次就想佢做一個扮乖乖女嘅婊子。」她指郭柏妍得悉要演這個角色時大感興奮，期望挑戰自己：「佢第一次做呢種角色，都嘗試吓挑戰自己，想知出嚟嘅效果會係點。」甚至拍完後會大罵自己飾演的角色行為很壞。

問到郭柏妍首次挑戰這種角色有否做足功課時，監製說：「冇呀，我就係想佢率性咁演，同埋佢依個角色同年齡層係唔使諗咁多嘢，本身個角色就係鍾意做乜就做乜，就算有計劃好，都係好直接。我上一刻可以同你好Sweet，但呢一刻想變到好壞就好壞，所以真係唔使做咩功課，咁樣反而對佢仲好。」

彭慧中獻第一次 馬貫東全程主導

主持《流行都市》的女神彭慧中劇中與馬貫東飾演夫妻，今次是她入行以來首次拍劇。劇中他們表面是模範夫妻，二人育有一子，馬貫東是個非常愛護家庭、以家庭為核心的好男人，但其實這個家庭並不完美。彭慧中的角色有「前科」，而且兒子並不是馬貫東的骨肉，但劇中他們對此事閉口不提，女主角馮盈盈會幫助他們解決問題。監製陳萍指彭慧中不但是首次拍劇，更是第一次有這麼重的戲份，透露對方拍攝前非常緊張，至於演出經驗相對豐富的馬貫東就會帶領她入戲：「佢哋兩個係夫妻，所以刻意安排馬貫東帶領佢，令佢哋拍得舒服啲。」