Lolly Talk聖誕全員一齊食大餐　準備好靚靚戰衣出席叱咤

女團Lolly Talk8位成員包括陳紀澄(Tania)、鄭芷淇 （Elka）、郭曉妍 (Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷 (Yanny)、吳倩怡(Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）和曾美欣（Meiei)以及《全民造星V》參賽者鄧家杰和李嘉俊今日（20日）到商場出席聖誕晚間音樂會，現場有大批粉絲手持應援牌支持，場面十分熱鬧。活動上，藝人們又唱又跳，粉絲們歡呼聲不斷。

昨日是Lolly Talk成員Tania的生日，她透露前幾日去了迪士尼慶祝，生日當天亦與家人一起吃生日飯，收到父母送的花及好幾個蛋糕，覺得好Sweet，她笑言生日願望是希望下一年繼續順順利利。而本月28號生日的Ah Yo則表示希望生日可以有7位姊妹陪伴度過，許下生日當天吃烤肉的願望。由於隊員中有兩人都是12月生日，故她們指希望可以搞個「12月之星」的生日派對，屆時會全員一齊食大餐。

講到Lolly Talk成功打入叱咤音樂流行榜我最喜愛的組合前5強，她們直言對於獲獎是平常心：「因為我哋今年已經開到演唱會，之後又會推出多首首數字歌，咁就可以完成我哋一個數字系列專輯，希望專輯可以係下年出世（仲有邊個數字未有歌？）仲有9同10，完成埋呢兩個數字嘅歌就可以推出我哋1至10嘅數字專輯。」Sinnie隨後又許願可以再出一首數字「0」的歌，認為「0」這個數字好特別。問到是否準備好戰衣出席叱咤頒獎典禮？她們指已經有概念，希望當日可以「靚靚示人」。

聖誕將至，Lolly Talk笑言聖誕實行「環保」制度，將所有慶祝活動都放到聖誕節：「所以我哋成員嘅12月生日，同埋聖誕節都一齊過」隨後Ah Yo又補充倒數都要一齊過。她們亦透露之前新年時隊員之間會互相去大家屋企做團拜，因此希望明年可以繼續：「我哋同一日去晒咁多人屋企，全港九新界周圍走。」笑指每位成員的媽媽都會花心思準備大餐。