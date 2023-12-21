冧掂闊太 快活過神仙

喺唔少男士眼中，人靚錢多嘅闊太係頭號獵食對象，以為勾搭到佢哋，從此衣食無憂，問題係要令闊太睇得上眼，唔係想像中咁容易，與其繼續發白日夢，不如睇番幾套四仔仲實際！

迷戀鮮肉

有錢係咪一定會任性？只要睇吓呢套由New Sensations製作嘅《MILFs Love Younger Men #3》，就會得到答案！故事講述由Kate Dee、Charlie Valentine、India Summer等巨乳脫星飾演嘅城中闊太係男士內衣公司老闆，對於擁有巨大兵器嘅小鮮肉情有獨鍾，成日借挑選男模自肥。面對熱情又大波嘅闊太，一班小鮮肉男模紛紛屈服於潛規則。高密度嘅挑逗場面，加埋激烈嘅床上交鋒，可以話係一套官能刺激度相當高嘅佳作。

特殊癖好

唔少人喺性方面都有獨特癖好，而喺Twistys出品嘅四仔《Treat Yourself #7》入面，一班闊太嘅性癖好唔算太特別，但滿足慾望嘅方法就頗具新鮮感。影片由Kylie Page、Emma Magnolia、Slimthick Vic等多位人氣勁爆嘅脫星參演，故事講述一班闊太成日透過自娛嚟獲得滿足，而為咗改變呢種空虛狀況，決定懸賞，希望搵一位單靠聲音就可以令佢哋興奮嘅男人，經過一輪面試，最終搵到最愛之餘，仲體驗到前所未有嘅交歡樂趣。

寂寞同好

寂寞闊太去尋歡，劇情係就係老土咗啲，但呢套由MYLF製作嘅《Lonely Wives Club #6》，算係拍得幾有新意。話說由Joslyn Jane、Britney Amber、Vanessa Cage等巨乳熟女化身嘅寂寞闊太，為解決生理需要而搞咗個情慾同好會，專約小鮮肉嚟曳曳。點知某個晚上，正當佢哋放縱玩樂之際，老公團突然上嚟捉黃腳雞，正常嚟講，梗係雞咁腳走路，殊不知呢班性急女人竟然邊逃走邊風流，畫面真係相當搞笑！