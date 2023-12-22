【是日通勝】

農曆十一月初十

癸卯年 甲子月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：開市、出行、安葬

忌：祭祀、開倉、 移徙

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、12、13

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

金牛座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

雙子座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

巨蟹座：心存僥倖是大忌，否則易變成事業絆腳石。

獅子座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

處女座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

天秤座：交友要帶眼識人，揀拍拖對象要留意人品。

天蠍座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

人馬座：愛情事業兩得意，有機會迎來愉快的一天。

山羊座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

水瓶座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

雙魚座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）猴 財運差

鼠：思路清晰，趁勢為實現工作目標奮鬥。

牛：做事不懂變通，事業受阻，效率下降。

虎：人際關係好，出席社交場合備受歡迎。

兔：心態樂觀很重要，可令人際關係變好。

龍：工作不順，加上小人攪局，雪上加霜。

蛇：行動力減弱，容易得罪人，凡事小心。

馬：好運相伴，貴人運強，生活稱心如意。

羊：運氣不太好，易犯下不應該出的錯誤。

猴：是日沖煞，沒有偏財運，投資要三思。

雞：努力工作冇問題，但不可以犧牲健康。

狗：全副心思投入工作，業績可穩定向前。

豬：貴人運強，工作如虎添翼，成功在望。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：兔

屬兔的朋友，在龍年運程不太理想，沒有吉星幫助，而且有四粒凶星。經過了多年的困局，全香港的人都希望重新出發，小白兔沒有吉星助旺，其起跑線自然落後於人，所以必須認清楚凶星，如何解決，免於阻礙新一年的發展。

六害凶星，是因為龍與雞相合，而兔沖走了雞，害了龍失去雞這個伴侶。兔穿害了太歲龍為凶，太歲是老闆，揭穿老闆的愛情，會帶來厄運，所以屬兔的朋友要明白，老闆的感情事，只要做到，看不到，聽不到，閉上自己的口，自然化解。

羊刃凶星，是指兔的氣場到了極點而走向衰退，因而導致血光之災。在交際上，將自己壓倒性的氣場收斂，用技巧來說服別人，只要氣場不到極點，羊刃血光不出現。當然，洗牙捐血來化解，也可。

病符凶星，自然說明，屬兔的朋友容易受到病毒傳染，不利到醫院探病，所以建議在室內的公共場所，佩戴口罩，保護自己，免受病患。

陌越凶星，越過田園阡陌，千篇一律的田園阡陌，令人彷彿在陌生的環境之中，不知道自己的田陌幹甚麼。這就是一時迷茫失憶，現在理解為長新冠後遺症。寫下筆記要做的事，不怕迷茫失憶，自然可化解。