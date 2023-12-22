最強卡士打造　《金手指》首映盛況空前

英皇電影投資3.5億港元的新片《金手指》將於12月30日全球公映，「兩王一后」黃金組合包括梁朝偉、劉德華及蔡卓妍（阿Sa），聯同導演莊文強及監製黃斌，率領有份參演的任達華、方中信、陳家樂、洪卓立及周家怡等到大圍圍方出席首映禮，吸引逾千粉絲逼滿商場3層。英皇老闆楊受成及太太帶領旗下藝人包括張敬軒及李幸倪等撐場，加上保安局局長鄧炳強、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、懲教署署長黃國興，以及一眾重量級嘉賓，場面墟冚。

《金手指》是梁朝偉與劉德華相隔20年再合作，加上故事橋段創新，絕對萬眾期待。戲中扮演偉仔背後女人的阿Sa，造型上需裝胸作勢，她在台上說：「開拍前試咗好多造型，『好身材』係導演加嘅，個角色好識得利用自己嘅優勢去換取利益，特技化妝每日要花3個鐘。」戲中她更要主動激吻偉仔：「佢太太睇完，覺得我應該再狼死啲！」在旁的偉仔打趣說：「呢場戲都唔係拍咗好多Take啫！你覺得程度啱咪得囉！」

阿Sa裝假狗色誘

首映禮前，阿Sa受訪時透露心情緊張：「因為今晚係我第一次睇部戲嘛！同兩位影帝合作，開工嗰陣又唔係好緊張，緊張自己嘅表現多啲。（同偉仔咀成為公敵？）搵食艱難呀！頭先導演搞笑咁叫我攞住個假胸出嚟。（裝完胸係咪唔羨慕大胸？）我不嬲都唔羨慕，自己都有，做乜要羨慕啫！」問偉仔可會避免望阿Sa上身？他笑說：「點會呀！」

偉仔又指今次開工提高能量「自High」，希望演繹出與以往不一樣的角色。問華仔是否很多動作戲？他說：「又唔係好多，得一場激烈啲，個個都有替身，放心啦！每次剪輯完唔同嘅版本，我都有率先睇過，所以套戲已經睇咗好多次。（覺得自己表現點？）Very Good啦！導演最滿意，自己睇完就覺得成個能量都高，佢嘅手法好特別。」偉仔亦坦言：「我盡咗力㗎喇！都滿意。」問到華仔同期有另一齣電影上映，會否擔心「自己打自己」，他無奈說：「我都唔想。（擔心分薄票房？）都擔心，最好兩部粉絲都支持，每部都睇好多次。」

偉仔唔敢唱主題曲

問偉仔與華仔為何不合唱主題曲，2人互望一輪，偉仔先開口：「唔知點解。（係咪你唔想唱？）我好耐冇唱啦！所以好似唔係好敢。」有人提議華仔畀膽量偉仔，華仔搞笑說：「我都唔係好敢喎！」2人又表示首映前已現身謝票活動，問到感覺如何，偉仔說：「冇乜點，都係同觀眾交流吓，睇吓佢哋有咩睇法咁啦！（慣唔慣？）都係要咁，順便睇吓觀眾有咩反應。」

點石成金送巨獎

前晚舉行的首映啟動儀式別開生面，兩大殿堂級影帝梁朝偉與劉德華大玩「點石成金」，將一堆每卷價值分別10萬元及5萬元的紙幣，齊齊倒入《金手指》夾萬，裝到盆滿缽滿，寓意銀彈充足、票房滿瀉！在專業核數師見證下，《金手指》夾萬會由昨日開始，被移送到尖沙咀iSQUARE英皇戲院公開展覽，歡迎大家一起評估計算夾萬內的總值，成功猜中的朋友，有機會得到英皇珠寶10萬元購物禮券，開心迎接2024年！若得獎者超過一位便會平分獎品，想參加遊戲的朋友，請留意《金手指》官方Facebook或Instagram專頁。

任達華方中信戲裏戲外鬥財技

影帝任達華、方中信與陳家樂在《金》片鬥戲，談到與偉仔自劇集《新紮師兄續集》後相隔數十載再於銀幕碰頭，任達華笑說：「令我諗番起韓彬（《新》劇角色名字），啱啱重播緊！（覺得點？）好好，大家都冇變。」電影題材圍繞財技，他謙稱買樓及炒股「乜都唔識」，即被方中信踢爆：「買樓邊個叻得過佢？全世界都有物業。」任達華反爆對方：「佢最多名錶同靚車，一架車頂我幾間屋啦！」方中信接口：「我賣晒喇！歸於我佛。」全場即時爆笑。

對於與偶像劉德華及梁朝偉合作，陳家樂不諱言：「好彩事前導演同我做心理輔導，同埋華哥（任達華）好好，特登行過嚟同我講唔好怯，一定要威過佢哋。梁生（梁朝偉）冇想像中咁Cool，佢平時唔多嘢講，但知道嗰場戲要特別交流，都主動埋嚟同我傾偈。（你夠膽兇佢喎！）入咗角色做乜都得，有時都同導演講吓想點表達，佢都話我夠薑。」

另外，談到舊愛陳淑蘭重提當年掌摑其妻莫可欣一事，方中信大方說：「仲打埋我添！搞到我入醫院住咗兩個禮拜！講你哋又信，不過娛樂新聞係要Juicy啲，無論件事真與假，我都祝福佢搵到下半世嘅歸宿同身體健康。」

莊文強黃斌致力提拔新血

導演莊文強與監製黃斌今次起用不少新面孔，當中包括演齡較淺的李靖筠與洪卓立等，對提拔影圈新血不遺餘力。談到《金》片終於面世，莊導形容等同「疫後除口罩，終於鬆咗口氣」，又指今次與4位影帝合作，感覺「如揸法拉利一樣，我畀油佢哋就飆！」

戲中扮演劉德華太太的周家怡在台上搞笑說：「劉生嘅顏值已經到咗天花板，演完佢老婆，我成世嫁唔出喇！」洪卓立則扮演偉仔代表律師，他感性說：「多謝劇組畀機會我，有場戲我真係好緊張，簡單幾句對白搞到成晚瞓唔着，驚到想喊，希望嚟緊有機會以同樣班底開續集。」全場掌聲雷動。