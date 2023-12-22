星玄｜李克勤盧淑儀相愛如初　但竟變執行李專家！

今日係12月22日，農曆十一月初十，宜開市、出行。今日嘅幸運星就係射手座，愛情事業兩得意，有機會迎來愉快嘅一日。講到愛情事業兩得意嘅藝人，就非李克勤莫屬，近年佢轉戰北上參與唔少大型音樂綜藝節目，更憑節目《聲生不息》再創事業高峰。愛情方面唔使講喇，自從同3料港姐盧淑儀結婚後，兩人Keep住咁恩愛，而久未露面嘅盧淑儀，原來啱啱過咗50歲生日，睇相見佢保養得宜，唔通呢個就係愛情嘅力量！？

歌手李克勤完成了4場美國巡迴演唱會，趕得及喺生日前回港，月初56的佢可以同家人共同度過，而2023年對佢來講，係非常值得感恩的一年：「可能係我成世人飛得最多一年，工作幾乎冇停，每個月最少都要飛5、6次，不停都係巡唱、商演。香港成功完成咗紅館，之後去新加坡等地，今次又順利完成美國4場演出。之後會再巡去邊？明年再講啦!聖誕節我準備送畀自己一份聖誕大禮，就係咩都唔做，休息一吓，同屋企人一齊去旅行玩。」

屬馬嘅朋友仔，你哋今日最旺，好運相伴貴人運強，生活稱心如意。入行已經10年嘅張曦雯（Kelly）就係屬馬，佢上個月獲無綫頒發10年服務獎金牌。希望結婚生仔後，繼續做下去，以鎮台之寶汪明荃為目標，佢敬業樂業嘅精神，好值得娛圈嘅新人學習。希望Kelly繼續拍多啲劇，畀我哋睇喇。