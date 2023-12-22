江嘉敏成女中豪傑　踢波似痙攣

藝人江嘉敏成為無綫首個「女足」，日前拍攝踢波場口。事前獲劇組眾男輪住教授技巧，射波一日後腳部肌肉劇痛的她要黐藥貼鎮痛，不過最大挑戰莫過於坐輪椅扮演傷殘人士，她大嘆：「真係好難！」

無綫小花江嘉敏劇接劇未停過，之前拍完新劇《香港重案》後，現時她亦正為王心慰的新劇《非份之罪》拍攝中，她參與的單元會跟吳偉豪、羅冠蘭合作。江嘉敏接受東網訪問時透露今次的角色要坐輪椅扮演傷殘人士，極大挑戰。她謂：「今次向難度挑戰，要坐足5集輪椅，劇中講我以前係踢波嘅，因為出咗一啲意外要坐輪椅。」日前，她拍攝踢足球的場口，但因為拍攝前沒有拉筋，令她現時雙腳要貼滿藥貼，行路時更一拐一拐，她笑謂：「今日好入戲呀！因為講我行唔到路嘛！我就連坐上輪椅時都要靠雙手撐住坐落去。」

談到女仔踢波甚少有，問她收到劇本時有否感到奇怪，她謂：「都有詑異嘅，身邊真係冇乜女仔踢波，我都有搵身邊朋友教我，但係真係唔得，好似踢到痙攣咁，我好驚會踩波車，去到現場拍嗰陣，導演、打燈、攝影師、吳偉豪全部人都做咗我足球教練，教我射波同埋踢波姿勢。」

她又指以為坐着輪椅拍攝會好舒服，但原來好困難：「平時一路做戲一路要企啱個mark位、燈位已經好難，依家仲要連埋張輪椅，要識得控制張輪椅，因為有時斜路張椅會向前向後流，因為冇煞車掣，多咗樣嘢要兼顧。不過啲工作人員笑我之前喺《歡樂滿東華》玩過飄移，所以技術已經好咗。」問到戲中有否感情線時，她謂：「冇呀！因為係查案戲，所以冇感情線，之前《香》劇都係冇。」