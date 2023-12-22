楊丞琳懶理失言風波捐55萬賑災　粉絲要求怒告黑粉

台灣歌手楊丞琳早前喺河南鄭州舉行巡唱時，因「河南人愛騙人」論掀熱議，即使事後喺社交網公開道歉，可惜網友仍然唔Buy之餘，相關執法部門更已介入調查。而將於周六（23日）喺北京開騷嘅佢，其社交網亦如常於尋日（20日）喺網上募集粉絲貼文，唔少粉絲眼見偶像官方Po文都相當激動外，更紛紛要求提告黑粉。

楊丞琳因「河南人愛騙人」論，備受抵制及抨擊，甚至連過去嘅一舉一動都被網友一一放大檢視，並冒出唔少詆毀楊丞琳嘅Po文，引嚟唔少粉絲心痛偶像外，仲紛紛喺楊丞琳工作室嘅社交網上留言，要求提告造謠者：「亂造謠的打算甚麼時候告？正經的公關團隊到底有沒有？」、「期待大家給丞妹最好的應援，還有工作室麻煩告黑，造謠的不要放過好嗎？」

另外，隨着日前內地甘肅發生6.3級大地震，造成超過131人罹難、近千人受傷，楊丞琳同老公李榮浩亦有份捐款，李榮浩嘅工作室亦於日前Po出夫妻2人一齊捐款50萬人民幣（約55萬港元）嘅收據，引嚟唔少粉絲感動留言：「永遠低調做善事的丞浩夫婦。」、「為你們的實際行動點讚，你們是好樣的。」當然有人讚自然就有人彈，亦有網友留言踩道：「又想幫楊丞琳洗（白），捐款洗你們最拿手了。」不過亦有唔少理智網友反擊道：「這是洗？捐個款都能給你話多！」、「你的嘴需要洗一下。」、「你要噴也不合時宜吧，人家捐款就是洗，不捐款又被罵，有意思不？甚麼時候捐款也要被說了，你在這敲鍵盤怎麼不見你捐一毛錢？」