《狂野時速》男星雲狄素被前助手告性侵急否認

憑荷里活賣座動作片《狂野時速》（Fast and Furious）系列爆紅的美國大隻佬男星雲狄素（Vin Diesel），近日被捲入#MeToo風波，他被一名前助手Asta Jonasson 於洛杉磯法院入稟指控性侵！

女助手表示13年前曾在阿特蘭大一酒店被雲性侵，他當時向她強行撫摸、親吻甚至在她面前自瀆。她稱事發於2010年，當時雲狄素拍攝《狂野時速5》（Fast Five），她獲對方聘請作為他的助手，而9月一個晚上，她被要求在雲下塌的酒店套房招待他從夜店帶來的幾名女子，到最後一位女子離開後，雲向她施以狼爪拉她的手並把她拉到床上，雖然當時她有反抗仍被他拉近，並拉低她的內褲並撫摸及親吻她的胸部等，之後更向她自瀆直至完事。

Asta Jonasson表示因考慮人身安全及工作而很怕強硬地拒絕上司，避免激怒他，因而在數次反抗無效後令她身心受挫，並質疑自己是否要靠身體來換取職場晉升。事發後幾小時，她即被雲親妹兼他們的製作公司One Race Films總裁Samantha Vincent來電解僱，令她失去不足兩周的工作。她深信自己是因為抗拒雲性侵而被解僱。

除了控告雲狄素性侵之外，亦控告他與妹妹Samantha性別歧視、精神傷害、不良環境下工作、非法解僱等罪行。事件曝光後，雲狄素透過律師Bryan Freedman發聲明急否認，聲明如下：「讓我非常明確地說雲狄素斷然完全否認這一指控。這是他第一次聽說這個由一名據稱是9日員工提出超過13年的指控，有明確的證據完全反駁了這些荒唐的指控。」