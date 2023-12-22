識噴一定係咁噴！香水持久度提升

濕熱的盛夏過去了，冬天可以說是一個非常適合噴香水的季節，穿着厚厚的大衣，裹着圍巾，呼吸間都是自己最愛的香氣，心情也不由自主地好了起來。不過，由於冬天氣候乾燥，香水的持久度也隨之下降，有甚麽辦法能將香氣維持一整天呢？以下的偽體香方法值得一試，能讓你的香水更為持久。

1.滋潤肌膚

香水持續時間長短其實與皮膚本身的pH值、滋潤度、以及外在環境的適度相關。想要讓香水能夠持續更長時間，首先要保證身體的水分充足，才能使其附着在皮膚上。因此沐浴後，正是噴香水的好時機，還可擦上無香味的身體乳，通過油分將肌膚水分鎖住，則更持久留香。另外，也可以在皮膚上薄薄地塗一層潤膚膏，再噴上香水，就能鎖住香氣。

2.噴在衣物上

相比起皮膚，氣味在衣服上的留存時間更長，因為氣味粒子會吸附在衣物的纖維上，特別是棉、亞麻或羊毛等天然織物能使香味更加持久。可以在前一晚上，將香水直接大範圍噴灑在衣服上，等第二天再穿上，就會有隱隱約約的香氣繚繞在身旁，香味持久又不刺鼻。

3.噴灑部位

噴香水的最佳位置是脈搏處，因為這些部位體溫較熱，能使香氣更為強烈和持久，包括手腕、耳垂後面、手肘內部和頸部。但要注意，避免以按壓和搓揉已噴灑處，因為這樣不僅會加快香水的揮發速度，更會破壞香水氣味的層次，同理也要將香水噴在不易被摩擦到的身體部位。此外，也可將香水噴灑在齒梳上，再梳頭髮，這樣髮絲躍動的時候，就能散發出陣陣的香氣。

4.體香烘焙法

想要自帶體香的效果，就一定要試下氛圍感女神易夢玲出席活動必備的體香烘焙法。只需將香水噴在一疊紙巾或是洗臉巾上，再將紙巾塞在胸口，等到快出門再將其拿掉即可，這樣做的好處是香水能很好地融合，就像流淌進血液裏的感覺，宛若天生的自然體香。