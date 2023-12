奧斯卡公布10獎提名初選中台電影全軍覆沒

國際影壇年度盛事《第96屆奧斯卡金像獎》的提名將於下月中公布,而主辦的影藝學院今日就率先公布10個獎項的提名初選名單,其中最佳國際電影獎的初選名單中代表中國的《流浪地球2》和代表台灣爭提名的《關於我和鬼變成家人的那件事》亦不入圍冇緣爭獎!

若計埋之前因違規被大會DQ代表香港的《燈火闌珊》,中港台電影今屆將不獲奧斯卡提名。15部順利殺入下一round的外語片包括不丹的《The Monk and the Gun》、芬蘭大熱電影《Fallen Leaves》、越南導演陳英雄代表法國的新作《The Taste of Things》、同樣提名大熱的《The Zone of Interest》以及日本影帝役所廣司主演的新片《新活日常》(Perfect Days)等。那些影片將爭5席提名。

除了最佳國際電影之外,大會亦公布最佳紀錄片、紀錄短片、化妝及髮型、原創配樂、原創歌曲、動畫短片、短片及視覺效果的初選名單,其中以年度話題之作《Barbie芭比》(Barbie)以5項「初選提名」暫時領先,其中最佳原創歌曲已佔3席,不過最令人意外是《Barbie》不獲最佳化妝及髮型初選提名,冇緣角逐獎項。