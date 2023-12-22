永安百貨冬季超值大減價 精選貨品及節日好禮低至2折 把握年終最後掃貨機會
2023年12月22日 12:00
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【特約報道】年尾將至，要好好犒賞自己及迎接新一年，當然少不了盡情shopping！永安百貨由即日起至2024年1月1日舉行「冬季超值大減價」，大量精選貨品低至2折，而且購物滿指定金額即送你$50永安現金優惠券，加上其他連串禮遇，讓你慳住買個滿足。今次「冬季超值大減價」還特意搜羅了一系列節日好禮，為大家提供聖誕及新年送禮的好主意。記得把握今年購物的最後至抵一擊！
冬季超值大減價連串禮遇逐個數 (只適用於上環總店、彌敦道店及尖東店)
1. 送您永安現金優惠券：即日累積購物淨額每滿$1,500，可獲$50永安現金優惠券1張。數量有限，送完即止。
2. 超抵換購優惠：於任何部門累積購物淨額滿$200或以上，憑當日永安百貨發票可以優惠價換購指定貨品。每次換購數量不限，換完即止。
3. 部門優惠券單張：憑優惠券購買指定貨品滿指定淨額，可享折扣優惠。
4. 即減優惠：於男裝部、女裝部、男女戶外服飾部、童嬰世界、玩具文房、鞋部及手袋部購買指定貨品滿指定淨額，可享折扣優惠。
5. 免費送貨服務：購物滿$1,200，憑當日永安百貨發票可享免費送貨服務。
6. 泊車優惠：購物滿$300，可享泊車優惠。車位有限，先到先得。
必買精選
Leaveland 精選男 / 女裝印花跣水外套
原價：$980
優惠價：$299
銷售分店：上環總店 / 尖東店
LEC 多用途無須清潔劑海綿孖裝(大)
原價：$42(1件)
優惠價：$50(2件)
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店
Kip 𣊬暖舒適被
• 備有單人至加大尺碼
原價：$999-$1,399
優惠價：均一價 $329
銷售分店：彌敦道店
Lancôme GENIFIQUE 小黑瓶115ml套裝
原價：$3,918
優惠價：$1,950
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店
Maxcare 傾心椅
原價：$19,800
優惠價：$7,999
銷售分店：彌敦道店
壽桃牌橄欖油XO醬80克
原價：$58.8(1件)
優惠價：$28(1件)/$40(2件)
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店
Circulon 泰國製造28厘米4.7公升有蓋不黏燜煮鍋
• 型號：88074-TE07
• 贈品：尼龍湯匙乙件(價值$99)
原價：$1,799
優惠價：$359
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店
歐洲品牌 Bugatti / Montechiaro / Havana & Co. 男裝系列
原價：$799-$5,990
優惠價：低至4折
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
英國品牌 Vivienne Westwood 精選手袋 / 配件
原價：$1,369-$7,499
優惠價：低至5折
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
Antler Oslo 行李箱套裝20” + 28”
• 型號：A862
• 獨家優惠
原價：$4,360
優惠價：$1,598
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
節日禮品推介
意大利品牌 Moschino 精選女裝配飾
原價：$899-$3,999
優惠價：低至5折
銷售分店 : 上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
歐洲品牌 Givenchy / Lanvin / Fiorio 精選男裝圍巾 / 領帶 / 手套 / 冷帽
原價 : $999-$5,999
優惠價：低至7折
銷售分店 : 上環總店 / 彌敦道店
Qman 指定玩具
原價：$99.9-$399.9
優惠價：7折
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
法國品牌 Staub 陶瓷心形燉鍋0.2公升(1對)
• 紅色
原價：$698
優惠價：$329
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店
Marshall Acton II 家用藍牙喇叭
原價：$2,499
優惠價：$1,688
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店
Castelbel 聖誕雪系列藤條香薰及香皂套裝(檀香味)
原價：$480
優惠價：$336
銷售分店：上環總店 / 彌敦道店
超抵換購優惠
於任何部門累積購物淨額滿$200或以上，憑當日永安百貨發票可以優惠價換購指定貨品。每次換購數量不限，換完即止。
平和TM滋潤養生湯(5包裝)720克 + 嚴選紅棗(有核)300克
原價：$294
換購價 : $99
銷售分店 : 上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
Mossop’s 田園蜂蜜500克 / 1公斤
原價 : $258/$458
換購價：$108/$198
銷售分店 : 上環總店 / 彌敦道店
Blackmores 腸道益生菌300億(30粒)
原價 : $279
換購價：$195
銷售分店 : 上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
註：以上所有贈品，數量有限，送完即止。貨品基本優惠價適用於永安網店。除特別註明外，其他優惠均不適用於永安網店(包括：組合式折扣、加錢換購、贈品、買滿再減、門市現金優惠券推廣及限量發售貨品等)。
以上優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。
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