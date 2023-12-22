永安百貨冬季超值大減價 精選貨品及節日好禮低至2折 把握年終最後掃貨機會

【特約報道】年尾將至，要好好犒賞自己及迎接新一年，當然少不了盡情shopping！永安百貨由即日起至2024年1月1日舉行「冬季超值大減價」，大量精選貨品低至2折，而且購物滿指定金額即送你$50永安現金優惠券，加上其他連串禮遇，讓你慳住買個滿足。今次「冬季超值大減價」還特意搜羅了一系列節日好禮，為大家提供聖誕及新年送禮的好主意。記得把握今年購物的最後至抵一擊！

冬季超值大減價連串禮遇逐個數 (只適用於上環總店、彌敦道店及尖東店)

1. 送您永安現金優惠券：即日累積購物淨額每滿$1,500，可獲$50永安現金優惠券1張。數量有限，送完即止。

2. 超抵換購優惠：於任何部門累積購物淨額滿$200或以上，憑當日永安百貨發票可以優惠價換購指定貨品。每次換購數量不限，換完即止。

3. 部門優惠券單張：憑優惠券購買指定貨品滿指定淨額，可享折扣優惠。

4. 即減優惠：於男裝部、女裝部、男女戶外服飾部、童嬰世界、玩具文房、鞋部及手袋部購買指定貨品滿指定淨額，可享折扣優惠。

5. 免費送貨服務：購物滿$1,200，憑當日永安百貨發票可享免費送貨服務。

6. 泊車優惠：購物滿$300，可享泊車優惠。車位有限，先到先得。

必買精選

Leaveland 精選男 / 女裝印花跣水外套

原價：$980

優惠價：$299

銷售分店：上環總店 / 尖東店

LEC 多用途無須清潔劑海綿孖裝(大)

原價：$42(1件)

優惠價：$50(2件)

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店

Kip 𣊬暖舒適被

• 備有單人至加大尺碼

原價：$999-$1,399

優惠價：均一價 $329

銷售分店：彌敦道店

Lancôme GENIFIQUE 小黑瓶115ml套裝

原價：$3,918

優惠價：$1,950

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店

Maxcare 傾心椅

原價：$19,800

優惠價：$7,999

銷售分店：彌敦道店

壽桃牌橄欖油XO醬80克

原價：$58.8(1件)

優惠價：$28(1件)/$40(2件)

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店

Circulon 泰國製造28厘米4.7公升有蓋不黏燜煮鍋

• 型號：88074-TE07

• 贈品：尼龍湯匙乙件(價值$99)

原價：$1,799

優惠價：$359

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店

歐洲品牌 Bugatti / Montechiaro / Havana & Co. 男裝系列

原價：$799-$5,990

優惠價：低至4折

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

英國品牌 Vivienne Westwood 精選手袋 / 配件

原價：$1,369-$7,499

優惠價：低至5折

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

Antler Oslo 行李箱套裝20” + 28”

• 型號：A862

• 獨家優惠

原價：$4,360

優惠價：$1,598

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

節日禮品推介

意大利品牌 Moschino 精選女裝配飾

原價：$899-$3,999

優惠價：低至5折

銷售分店 : 上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

歐洲品牌 Givenchy / Lanvin / Fiorio 精選男裝圍巾 / 領帶 / 手套 / 冷帽

原價 : $999-$5,999

優惠價：低至7折

銷售分店 : 上環總店 / 彌敦道店

Qman 指定玩具

原價：$99.9-$399.9

優惠價：7折

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

法國品牌 Staub 陶瓷心形燉鍋0.2公升(1對)

• 紅色

原價：$698

優惠價：$329

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店

Marshall Acton II 家用藍牙喇叭

原價：$2,499

優惠價：$1,688

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店

Castelbel 聖誕雪系列藤條香薰及香皂套裝(檀香味)

原價：$480

優惠價：$336

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店

超抵換購優惠

於任何部門累積購物淨額滿$200或以上，憑當日永安百貨發票可以優惠價換購指定貨品。每次換購數量不限，換完即止。

平和TM滋潤養生湯(5包裝)720克 + 嚴選紅棗(有核)300克

原價：$294

換購價 : $99

銷售分店 : 上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

Mossop’s 田園蜂蜜500克 / 1公斤

原價 : $258/$458

換購價：$108/$198

銷售分店 : 上環總店 / 彌敦道店

Blackmores 腸道益生菌300億(30粒)

原價 : $279

換購價：$195

銷售分店 : 上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

註：以上所有贈品，數量有限，送完即止。貨品基本優惠價適用於永安網店。除特別註明外，其他優惠均不適用於永安網店(包括：組合式折扣、加錢換購、贈品、買滿再減、門市現金優惠券推廣及限量發售貨品等)。

以上優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

查詢電話：2318 2395

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