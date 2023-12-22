汪小菲感慨「回台北像回家」遭批評　漏夜急刪文

汪小菲同台灣女星徐熙媛（大S）結束10年婚姻後，桃花及是非更係不斷，繼早前喺台北被拍到同靚女親密同遊後，近日佢更喺深夜時段Po文感慨，最近忙於工作周圍飛外，更為咗見家人飛台灣，令佢感到去台北就好似返屋企一樣，未料引嚟唔少內地網友批評：「台北不是你家了清醒一點！」直指台北剩係得佢嘅家人，隨後汪小菲再回道：「都是中國人，都是我的家。」不過時隔冇耐，似乎驚引起爭議並急急腳刪文。

汪小菲近來事業得意，並宣布將過去以前妻大S命名嘅S Hotel改名為「美憬閣」，英名名則係「MGallery」，至於餐飲事業方面亦做得有聲有色，令佢忍唔住感慨發文並感謝一眾員工嘅努力外，更直言啱啱離婚時心情低落，成日勁頹咁癱喺梳化度，直到最近先打起精神工作。

汪小菲亦欣慰疫情過後終於迎來正常生活，不過一句「回台北像回家」，就引嚟唔少網友勸佢清醒，汪小菲亦回道：「都是中國人，都是我的家。」引嚟唔少網友支持道：「有家人的地方就是他的家，沒有甚麼錯，台北也是、中國的也是家！」、「格局依然在。」、「古持小菲哥好好搞事業。」而媽咪張蘭更曾喺直播中大讚汪小菲：「真棒！工作中的小菲太帥了！牛牛的。」