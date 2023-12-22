甜蜜過節　蛋糕朱古力必備

一個精緻蛋糕，或一盒美味的朱古力，能為節日加添浪漫氣息。坊間多個品牌在今年聖誕節都推出不同造型和主題的蛋糕，想表達心意可選擇朱古力，就覺想和家人及小朋友分享，都有大把選擇，令各位在這個節日過得甜甜蜜蜜。

輕盈戚風

過節吃得飽肚，甜品不妨揀選輕盈配搭，La Famille今年推出了聖誕饗宴系列蛋糕，開心莓果聖誕夜以紅綠色配搭，開心果戚風蛋糕配開心果吉士醬、紅桑莓朱古力脆脆和慕絲，中間再加開心果忌廉。經典的雪絨士多啤梨配有北海道忌廉、士多啤梨果醬、果肉和紅桑莓朱古力脆脆，果香迷人。至於榛子朱古力森林，雙重朱古力戚風蛋糕內有榛子牛奶朱古力鮮忌廉、榛子朱古力脆脆和榛子朱古力醬，層次豐富，網上預訂有95折優惠，大蛋糕外亦有3款聖誕戚風小蛋糕選擇。除此之外，品牌亦推出聖誕曲奇禮盒、聖誕朱古力脆脆禮盒、聖誕球和蝴蝶酥禮等，任君選擇。

法式滋味

講到法式焦糖燉蛋撻，大家都會想起Paul Lafayet的出品，品牌今年首次推出升級版的意大利芝士撻，選用意式軟芝士製作，入口幼滑。聖誕期間會推出3款蛋糕，蘋果肉桂蛋糕由肉桂慕絲配紅蘋果果凍，清甜有果香，朱古力果仁糖蛋糕有豆蔻朱古力夾心加楓糖慕絲，栗子慕絲蛋糕的栗子餡融入椰子慕絲，再配椰子杏仁忌廉，甜美香滑。另外，品牌推出聖誕奢華禮盒、聖誕尊貴禮盒、聖誕襪掛飾和馬卡龍水晶球等，同樣別致。

經典添創意

大家對甜品又愛又恨，好食又驚高糖，Le Dessert今年推出多款新派的法式聖誕甜品，聖誕樹幹選用自家製作的Genoise朱古力海綿蛋糕、無糖朱古力奶和榛果朱古力製作的甘納許蛋糕和糖粉忌廉餅乾卷等組成，沒有加添糖，配榛果朱古力醬和焦糖醬，感覺較健康。聖誕金字塔配紅色的雲呢拿鮮忌廉和漿果泡芙，和綠色的開心果鮮忌廉泡芙襯到絕。栗子蛋糕由多層栗子忌廉和栗子海綿蛋糕組成，中間有肉桂啤梨醬和糖漿浸泡的栗子，加添層次。此外，品牌和PIERRE HERMÉ PARIS合作推出限定版糕點，包括富花香和果香的「Ispahan」芝士蛋糕，以開心果做主角的Montebello法式甜點和清爽開胃的杧果青檸甜點Emotion Mango and Lime Jar，同樣吸引。

日本直送

香港人對日本的美食一向捧場，Italian Tomato今年以Christmas Wonderland聖誕夢幻世界作主題推出多款蛋糕，首次誕生的薑餅人朱古力慕絲蛋糕，內有紅莓脆脆和士多啤梨果醬，入口輕盈。可愛造型還有聖誕士多啤梨杧果忌廉蛋糕、聖誕士多啤梨蛋糕、聖誕朱古力蛋糕和聖誕老人村鮮果蛋糕等。同時間，品牌有限定的日本直送的蛋糕，包括意大利栗子雪山蒙布朗、奇妙朱古力聖誕大冒險、聖誕雙重芝士蛋糕和聖誕開心果雜莓慕斯蛋糕等，再加上Q版的慕絲甜品杯，老少咸宜。

蛋糕 VS 雪糕

聖誕蛋糕和雪糕，你會點揀？飲食集團Black Sheep旗下的餐廳推出不同風格的節日甜點。BUTTER的全新聖誕系列有牛奶薑餅曲奇批和柑橘糖霜蛋糕，前者選用肉桂牛奶朱古力配薑餅曲奇餅皮，後者以無麩質杏仁蛋糕與綿滑牛油忌廉層疊，淋柑橘糖霜再加糖漬檸檬皮、橙皮與烤杏仁。LA VACHE!推出經典的栗子香梨樹輪蛋糕和朱古力車厘子樹輪蛋糕。至於人氣的雪糕店MESSINA，則推出限量的1公升薑餅曲奇桶裝雪糕，薑味烤曲奇意式雪糕配薑餅濃醬和朱古力脆米，也是個有趣的選擇。

意式美學

享受生活的意大利人，甜品亦相當多選擇。意大利餐飲品牌COVA在今個聖誕推出一系列期間限定聖誕蛋糕，嫩綠的Noel Puff Tree由吉士忌廉泡芙堆砌而成，配朱古力蛋糕底層，最啱打卡。另一款Christmas Tree由Pistachio Delight演變而成，還有雜果口味的Snowman、朱古力味的Twinkle X’mas和杧果味的Christmas Wonderland，總有一款合你心水。另外還有不同口味的聖誕麵包、朱古力和曲奇等選擇。

甜美朱古力

除了蛋糕，一盒朱古力也是應節佳品。agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 2023聖誕系列除有迷你聖誕樹造型的Christimas Tree和磅蛋糕Bûche de Noël，還有多款朱古力選擇，松露朱古力聖誕禮盒包括檸檬蓉白朱古力、焦糖杏仁榛子碎夾心朱古力、海鹽焦糖及香脆夾心黑朱古力、檸檬蓉白朱古力和焦糖杏仁榛子碎夾心朱古力，法式bonbons朱古力聖誕禮盒內有15款不同口味的朱古力，首度推出的法式軟心朱古力禮盒配香款乾果和果仁，再加不同內餡，口感十足。其他有聖誕朱古力脆米花、棒棒曲奇、大薑餅人及各式造型禮盒，時尚又精緻。