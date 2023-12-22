周嘉洛預告「離家」　張景淳因病缺席宣傳

藝人劉丹、滕麗名、呂慧儀、湯盈盈、周嘉洛、古佩玲，今日（22日）在將軍澳電視城出席無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》之「開心冬至迎聖誕派對」宣傳。

張景淳傳因遲到問題被劇組「放逐」，就算戲中與呂慧儀結婚後，也不斷被交代去出差工作，只能偶然「回家」。不過，張景淳最近正式回歸劇組拍劇，原本今日有份出席宣傳活動，但因病而缺席。劇中老婆呂慧儀表示景淳因感染流感而缺席：「佢返咗嚟拍一段時間，但係因為想保持神秘感，所以一直冇講。（今次長期返嚟拍？）係嘅，間唔中講吓『龔水』線嘅嘢。（會唔會又出去工幹？）應該唔會嘅，睇劇情啦。（蘇韻姿又幾時回家？）未知，其實我哋每次收到劇本都好Surprise，睇吓佢哋幾時安排啲新嘢畀我哋玩。」講到冬至，她指也是在工作中度過工作，但今日開工大家會加餸，齊齊做節。周嘉洛則預告將要再出組「離家」拍攝其他時裝劇集，但暫時未收到時間表。問到張景淳回家是否頂替他，他說：「又唔係嘅，因為大家都經常出出入入。」

林淑敏受訪指笑言不明白冬至為何沒有假期要開工，許家傑則笑言雖然要開工，但自己很喜歡工作，加上氣溫變冷特別有聖誕節氣氛，他又透露明年會挑戰馬拉松半馬賽事：「最大挑戰係要喺寒冷天氣下起身去練跑，人生中未試過跑半馬，跑10K試過！想感受下有幾千人一齊跑，應該好震撼。」他視張繼聰為偶像，大讚他半馬成績出色。林淑敏亦報名參加10公里，但因近期哮喘發作，也有點擔心，目標希望能完成賽事，又指與許家傑等一起練跑，互相鼓勵，感覺會更加倍有動力。

另外，張景淳近日舉行入行以來首個粉絲聚會，現場有近百位來自香港、內地、澳洲及新加坡等地粉絲，場面熱鬧。

聚會上張景淳獻唱了多首歌曲，當演唱《感激我遇見》時，他不禁眼濕濕，並表示感謝粉絲多年來不離不棄的支持。除了唱歌，他又與粉絲大玩遊戲及派「福利」，其中他要與粉絲摸擬劇集片段，張景淳與男粉絲模擬《潮拜武當》一幕耍太極調情，再與女粉絲重演《愛‧回家之開心速遞》中「壁咚」一幕，惹得現場粉絲尖叫聲連連及醋意大發叫「唔好！」，場面溫馨浪漫又搞笑。

在拍照及簽名環節中，張景淳獲一名75歲的老婆婆專程來到現場支持，婆婆肉緊地捉住他雙手，又像「對孫仔般」叮囑他要早點睡覺，注意休息，令他大為感動。