余香凝囝囝百日宴激罕晒全家福　眼仔碌碌Cute到爆

藝人余香凝（Jennifer）2020年閃嫁圈外男友陸政渡，翌年誕下囡囡Clare後，今年4月宣布再有喜，並於9月誕下囝囝，湊成1個「好」字。而尋日（21日）Jennifer更喺社交網晒出囝囝Clement嘅百日宴靚相外，更罕有晒出一家四口全家福，認真幸福甜蜜。

近年成為影壇新貴嘅Jennifer，簡直係事業愛情兩得意，繼早前出席完台灣金馬獎後，日前又為囝囝舉辦恐龍主題嘅百日宴，並寫道：「細佬百日宴。去到現場即刻眼大大周圍望，開始有BB話，望住家姐，我就知道BB真係大得好快，好快你就識得行，識得行，識得講嘢，識得自己食飯，識得唱歌跳舞。」另外，Jennifer亦感觸道：「媽咪爹哋家姐同埋一班好錫你嘅屋企人同朋友，會繼續陪伴住你成長，見證在（着）你每一個成長，希望你繼續健康快樂平安咁長大，做一個善良、有愛心、樂觀積極嘅人，希望你繼續同家姐相親相愛，我們愛你。」

而照顧所見，Jennifer啱啱先滿百日嘅囝囝已經有着一頭濃密頭髮外，飽滿有肉嘅肥嘟嘟圓臉，更係令人隔住個Mon都想咬一啖，認真精靈可愛外，全家人一齊勁肉勁錫Clement嘅全家福，更係溫馨暖心。