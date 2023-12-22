炎亞綸否認做公益為復出鋪路　回應酸民獲讚高EQ

台灣藝人炎亞綸被網紅耀樂指控偷拍私密片及性侵，雖然早前涉性侵部分被認為罪嫌不足不起訴，但偷拍私密片部分仍未有定案，昨日（21日）他與耀樂親自出庭，不過有傳因被耀樂開出1,200萬新台幣（約300萬港元）的天價和解金而令到雙方調解不成立。

炎亞綸在開完庭後，即去到醫院做公益，為小朋友準備聖誕禮物，隨後在社交網分享照片時，獲得不少人的讚賞，而他表示自己每年都會參加公益活動，並非為了重回演藝圈「我沒有回歸，我只是做平常就在做的事」。有網民重提他的「每天吃蛋」爭議，留言：「出來吃蛋了呀！」並表示羨慕炎亞綸每天都有雞蛋吃，他即回應道：「啊你現在沒有嗎？需要外送嗎？」之後又說：「了解，大家都多積點陰德吧。祝你平安順心。」其他網民見到都大讚炎亞綸高EQ，回應得體又不失風趣。

另外他之前有份主持的實境節目《嗨！營業中》第3季今日（22日）舉辦開播記者會，一些觀眾都非常期待炎亞綸的回歸，希望他會在節目中驚喜現身，不過鬼鬼就表示：「他不會（現身）！因為他先處理他的事情，要完整、完美的處理完，希望大家都祝福他，可以處理完他的事情，我們都很想念他。」