Twins快閃台灣　阿嬌被香檳噴中面開唔到眼

Twins紀念成軍22周年，宣布於明年1月舉行《TWINS SPIRIT演唱會》，由原來開6場，兩度加場最後加至12場，打破出道以來的紀錄，22周年主題曲《雙喜樓》昨晚（21日）正式上架。今次MV特別到台灣拍攝，導演找來曾為周杰倫、張惠妺、田馥甄拍MV的比爾賈操刀，這次快閃台灣，阿嬌表示未出發先興奮：「好耐都冇去過台灣啦！所以有啲興奮，好掛住台灣嘅小食，不過時間有啲短，哈哈！」蔡卓妍（阿Sa）則謂很久沒有拍自己歌的MV：「一聽呢首歌個Demo，已經覺得好正，好係演唱會嗰種氣氛，同埋係好『Twins』。再夾埋呢份詞都好鍾意，因為聽填詞人講《雙喜樓》呢個名，十幾年前已經好想寫畀我哋。《雙喜樓》顧名思義就梗係講我哋兩個，成雙成對，同埋我哋22周年呢個日子，Twins Spirit嘛！yeah！」」阿嬌也表示很久沒試過跳住舞拍MV：「今次特別請咗之前為綜藝節目《乘風破浪的姐姐》嘅舞台總監為我哋排舞，『姐姐』嘅感覺即刻返晒嚟。」

MV講述她們想準備一份禮物送給大家，阿Sa最喜歡是MV導演設計的巨形「囍」字隧道，最難忘及蝦碌事，肯定是這個MV拍了足足21個小時，笑言：「拍到人都癲！」而阿嬌則被香檳噴中眼睛：「最尾開香檳嘅時候成支香檳噴咗落塊面度，我係完全開唔到眼，可能大家留心啲睇嘅話就會見到我隻眼係開唔到，哈哈！」