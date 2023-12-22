韋羅莎簡慕華深情接吻　梁釗峰感激出手相助

歌手梁釗峰的「遺憾與遺憾之間的一切」歌映連載劇場企劃，第三部曲《逆時針的古董錶（5046） 》MV昨日（21日）推出，邀請韋羅莎（Rosa）和簡慕華（Rachel）擔任女主角，上演一段唯美愛情故事。她們飾演一對失散多年的舊情人，重遇後在已打烊的懷舊鐘錶店裏愛火重燃，氣氛曖昧，Rosa輕撫Rachel的頸到鎖骨，鼻尖貼鼻尖，然後嘴唇靠近。雖然MV版本點到即止，但拍攝時Rosa和Rachal沒有煞掣，深情地接吻，鏡頭外的釗峰屏息靜氣，拍檔郭爾君（Alma）也被畫面迷住，笑言心臟快負荷不了。

拍攝前，Rosa與Rachel互不相識，隨着MV劇情，及身體接觸，由拖手到撫摸再到接吻，相當入戲。Rosa笑說：「我哋由朝早開始拍攝，依家好熟悉啦！」互相給了對方螢幕前的「第一次」，惜導演兼編劇Veronica結果沒有選用接吻鏡頭。Rosa說：「導演頭先話：『唔用㗎，再嚟過！』」Rachel就踢爆導演口是心非：「導演都不知幾鍾意！」Rosa扁咀扮嬲說：「又係佢叫我哋『去多啲，去多啲』，到我哋去到盡，佢又話『我唔要嗰啲』，佢唔嗌Cut，我哋梗係唔停，演員嚟㗎嘛！」。

釗峰表示希望給她們過足戲癮，Rachel表示很喜歡這首歌，覺得好聽，拍MV時都一路聽住首歌，並期待MV面世。至於接吻鏡頭被刪，Rachel著大家留意幕後花絮，釗峰就講笑：「好少可Making of好睇過MV！」對於成功邀得兩位專業演員坐鎮拍MV，釗峰表示感激和感恩，他說：「我得到上天眷顧，『遺憾』project嘅第三首歌《逆時針的古董錶》MV，邀請到兩大美女，好開心。因為演呢兩個角色真係唔容易， 真心多謝兩位！」Rachel表示被劇本和對手演員吸引，她說：「其實我多謝你，我好鍾意呢個角色，因為我未演過，故事亦好感人，一睇劇本已經好鍾意，再加上知道Rosa一齊做，我立即答應。」釗峰指歌曲背後有個好深入的故事，需要兩位好勁的演員去演，感謝Rosa百忙中抽空，因Rosa剛完成舞台劇便立即幫手，笑言「今次碌爆人情卡，搭膊頭搭到損晒！」

新歌故事講述釗峰與Alma飾演「遺憾整理師」，整理「愛情遺物倉庫」時，穿梭不同空間去經歷各種感情遺憾事。拍攝MV當日，釗峰和Alma變「追星族」，躲在鏡頭後欣賞Rosa和Rachel精彩演出。Alma喜愛新歌的節奏和編曲，釗峰提到歌曲講述時間，故伴奏方面刻意加入類似秒針的「的嗒」聲，加強效果，Alma大讚接吻場面震撼，令內心好激動：「佢哋Kiss嘅一幕好唯美，我個心跳得好快，好激動。另一幕見到Rosa收藏Rachel當年半支煙，同時留住煙上嘅唇膏印，好有感覺。」