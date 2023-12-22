新聞女王︱林景程佩服佘詩曼拍喊戲一Take過

無綫人氣劇《新聞女王》今晚（22日）大結局，昨晚焦點劇情是當年在賊王案頭部中槍的執法人員原來並未死，更於10年後奇迹地甦醒，不少網民對於布局大感驚喜。

飾演此角色的林景程在開拍前做足功課，因為角色甦醒後狀態蒼老，且活動能力近乎零，主力靠「眉頭眼額」表達自己，簡單對答也要費很大氣力，他稱為了掌握「說話節奏」在家一有空便反覆練習：「因為個角色需要講好多對白，好容易就會因為想快啲交代啲嘢而講快咗，所以一定要好狠心去投入角色，令到個角色講嘢時無論如何都要持續地慢同弱。」

林景程除事前做了不少資料搜集，更仔細到連肌肉協調也列入研究範圍：「主要參考番腦創傷或中風病人嘅個案，呢個角色講嘢要好費力，好似諗到隻字但因為嘴部肌肉協調唔到、要好大力谷個字出嚟。」景程續指角色難度是不能太超過：「喺肢體形體上基本上我冇乜戲可以做到，因為要郁唔到，惟有靠多啲面部表情、眼神同聲線去表達，呢個反而最難掌握，驚拿捏得唔好會變咗作狀。」

另外，今晚林景程與飾演Man姐的佘詩曼有一場極重要場口，成為淚點之一，景程直指對佘詩曼佩服得五體投地，除了交足戲外，對情緒掌握更是揮灑自如：「以我嘅程度係覺得拍喊戲係好難去控制住個感情好耐，但佢係控制耐得嚟又好完美。呢場戲係拍咗我先，佢雖然只係鏡頭後幫手畀戲，但我一路講對白都一路見到佢含晒淚光、差唔多喊出嚟咁。咁我當時就即刻盡快做好自己嗰部分，等大家快啲轉機位拍佢，而 佢正式演時佢嘅眼淚情緒比之前更加有、更加靚！我覺得真係好犀利，呢場戲佢係一次過完成，好開心同有幸可以同咁頂級嘅演員對到一場戲，見識到一個頂級演員係可以咁樣將個情緒去運用。」