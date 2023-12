曹敏莉、楊洛婷和戚黛黛於2003年香港小姐分別奪得冠亞季軍殊榮,自此成為好友。相識20年友誼維繫至今,不時相約飯敍。三位靚女近日又搞飯局,今次多了一位新成員,正是當年獲修身美態獎的李嘉怡,令網民喜出望外。楊洛婷開心表示:「Celebrating 20 years of friendship this Christmas。Our friendship keeps us laughing so hard that it smoothes out all our wrinkles! 。(今年聖誕節慶祝友誼20周年。我們的友誼讓我們開懷大笑,撫平了我們所有的皺紋!」李嘉怡當年以22歲之齡從加拿大回流返港選美,因身形勻獲得修身美態獎。現時她已為兩子之母,一家四口過着幸福生活。