陳卓賢為MV苦練舞技　為Hellosss送上驚喜

人氣男團MIRROR成員陳卓賢(Ian)趕在年尾前，推出今年最後一首節拍強勁的唱作作品《夜視鏡》，不少Hellosss都猜想Ian會以跳唱姿態登場，但MV一直未見蹤影，令大家以為估錯方向，但實情是Ian秘密練兵，在MV中首度跳唱，大騷舞技。Ian一直對於跳唱故弄玄虛，目的只為給Hellosss一個驚喜。Ian表示：「初初《夜視鏡》出咗街，大家聽到一個節拍比較強勁嘅歌曲時候，大家唔知邊度聽番嚟話係跳唱歌，但我冇講過話係跳唱歌，亦都冇講過話唔係跳唱歌，不過依家MV出咗，大家就知係跳唱歌喇！」

為了這次MV，Ian在拍攝前苦練舞步，而導演知道這是Ian第一首跳唱歌，也作出了特別安排。Ian稱：「導演想畀好多跳舞位我表現自己，所以除咗Group Dance，仲有一啲跳舞嘅場面，個MV淨係拍跳舞都拍咗6個鐘冇停過。多謝佢畀呢個機會我，雖然跳到好攰但都OK，最緊要出嚟好睇，大家鍾意就好。」因拍攝時間頗長，身邊工作人員都特別照顧他，不停給他朱古力和糖果，補充體力，但Ian笑言：「我天生臉青口唇白，皮膚比較白，咀又冇乜色，但係體能OK，以前打波體能應付可以，但大家好擔心我，會不停請我食朱古力同糖，多謝大家。」

除了跳舞畫面吸睛，MV中加入不少科技營造不同的視覺效果，他指導演用了好靚的燈光串連成個MV，推高了畫面的質素，感覺如走上了舞台，似做Live Performance的效果。Ian表示：「MV有做3D Scanning，會用喺剪接上嘅過度，例如Group Dance跳到某一個Step就停低，全部人Freez咗，就會有一個3D畫面，有啲Visual Effect出嚟，再去到下一段同樣嘅Melody，又會番去畫面繼續跳。」MV出街前只能靠想像，但Ian坦言很期待製成品。

今年Ian終於推出了跳唱歌，未知日後可有機會再推另一首跳唱？Ian不置可否，只道：「短期內都可能唔會出跳舞歌，但相同曲風都有機會再出，但係咪跳舞就到時再睇情況，睇吓今次出咗個反應先，睇吓大家係咪真係好鍾意睇再決定，如果大家鍾意睇嘅話就好值得，我唔會抹殺任何嘅可能性。」