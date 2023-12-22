頂級肉女　胸大夠醒神

日本AV界有好多「惠體」女優，意思即係指體態帶豐滿感，擁有一對天然爆乳嘅肉感型女優，佢哋吸引力極強，能夠引起男士們嘅慾望，近年喺業界愈來愈受歡迎，今日一於搵嚟兩位頂級惠體女優安位薰同似鳥日菜比併一下先！

脫胎換骨

今年24歲嘅安位薰，初出道時個樣成日都好似冇厘神氣咁，拍寫真時表情又呆呆滯滯，尤其一對死魚眼更係令人覺得討厭。不過佢嘅身材的確係正到嘭嘭聲，肌膚白滑且豐滿有肉感，上圍對H奶極具分量，令呢副胴體睇落曲線誘人，火辣度爆晒燈！

2017年佢向藝能事務所自薦做寫真女優，希望可以成為忍野沙羅嘅接班人。由於佢身材激凸，甫出道便備受注目，人氣高企，更被稱為「次世代偶像惠體番付2019初場所」嘅「東之橫綱」。後來佢嘅人氣漸漸下滑，連綑綁呢類重口味寫真都拍埋，仍未能挽回聲勢。2020年佢被片廠MUTEKI招攬下海拍AV，不過佢嘅床上表現被人勁彈似死魚，好彩經過磨練之後，表現可以話脫胎換骨，扮演癡女嘅時候仲夠晒火喉又夠姣味，認真抵讚！

安位薰

年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：38H-25-36

精靈甜心

安位薰呢位惠體女優嘅表現愈來愈好，而佢嘅師妹似鳥日菜亦相當唔錯。今年25歲嘅佢，樣子甜美可人，而且雙眼精靈又電力十足。身材方面，同樣係豐滿帶圓潤感，不過圓潤得嚟肉地結實，一睇就知佢平時勤做運動喇！而身上最大嘅賣點就一定係對大波波，心口對H奶夠晒堅挺，而且軟彈適中，同男優喺床上激烈互動時，隨住動作劇烈搖晃，足見對H奶係天然無添加！

日菜一樣係做過寫真女優，當時藝名叫綾瀨凜，初出道嘅時候，憑住豐滿惠體吸盡眼球，之不過後起之秀愈來愈多，令賣點唔多嘅佢好快就被淘汰，所以喺2022年決定瞓身博一博，加盟大廠S1拍AV。喺演出中佢嘅表現唔錯，最好睇係佢成日都面露笑容招呼男優，將對方當成主人一樣咁細心服侍，令觀眾睇落滿足感大增！

似鳥日菜

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：37H-24-36

第1回合

鬥身材

似鳥日菜同安位薰都擁有豐滿惠體，心口對巨乳亦同樣屬於H Cup，不過似鳥日菜膚色偏深，唔似得安位薰嘅肌膚咁雪白，挑起晒男士嘅慾望！

第2回合

鬥表現

安位薰喺AV演出中，由初時嘅表情似死魚變成家陣七情上面，但係相對於似鳥日菜仲係差少少，因為日菜嘅床上反應夠晒肉緊，被男優猛烈進攻時，更係爽到拗晒腰又尖叫，真係睇到人咬牙切齒！

第3回合

鬥演出

似鳥日菜最擅長以溫柔態度配合甜美笑容服侍男優，不過佢暫時都係集中演出呢類作品，至於安位薰則漸漸揣摩到以癡女態度玩弄男優嘅風格，演出風格較為多元化。

安位薰勝

似鳥日菜身材豐滿樣子甜美，演出態度亦夠晒投入以及甘於奉獻，不過安位薰同佢一樣咁好身材，演出態度就更加奔放同拚搏，所以相比之下，可謂稍勝一籌。