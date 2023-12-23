安芭赫德輸官司毀形象　《水行俠2》對白大減

由荷里活華裔導演溫子仁執導的首集《水行俠》（Aquaman）締造水底奇觀，票房大收旺場，續集卻「生不逢時」，華納高層多番變動，劇本改完又改。漫威過檔DC的James Gunn入主成為新總裁後，宣布《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）將是DC舊宇宙的終結作，所有客串都被刪走。另一方面，身為上集女主角的美國女星安芭赫德（Amber Heard），因為與美國男星前夫尊尼特普（Johnny Depp）打家暴誹謗官司敗訴，臭史被翻，形象大跌，續集的戲份亦似乎相應大減！

安芭除了在預告片只得一個鏡頭外，正片只餘下總共11句對白，中間消失一大段，其角色成為母親後也沒有甚麼育嬰場面，水行俠猶如單親爸爸！不過溫子仁已經盡量給她戲份，重點動作場面都少不了她亮相，大施水魔法神威。溫子仁受訪時亦聲稱從一開始就決定安芭不是今集的焦點，而是看水行俠弟弟「海洋領主」。衰細佬改邪歸正加入討伐敵人的橋段，令人想起漫威《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）的情節，《水行俠2》其中一場亦不禁自嘲一下。