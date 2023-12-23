【營業資訊】裕華國貨與日本玻璃工藝大師黑木國昭先生將於2023年12月15日- 2024年1月14日期間在裕華國貨佐敦總店舉辦「日本之美 --黑木國昭玻璃藝術香港展」，活動開幕剪綵儀式定於2023年12月15日（星期五）下午三時正在香港九龍彌敦道三零一至三零九號裕華國貨總店五樓藝術文化廊舉行。

蒞臨主禮開幕剪綵儀式的重要嘉賓包括：在香港日本國總領事館廣報文化部長西野幸龍先生，原全國政協常委、長江製衣有限公司董事總經理陳永棋先生 GBM GBS OBE JP，全國政協委員、香港中華廠商聯合會 候任會長盧金榮博士 BBS, JP，日本國宮崎縣政府香港事務所總經理植木史德先生，紫荊雜誌社總編輯李海堂先生，香港玻璃藝術協會主席黃國忠先生，株式會社黑木玻璃藝術海外戰略室經理上田拓藏先生，原全國政協常委、裕華國產百貨有限公司董事長余國春先生GBM GBS SBS JP，全國政協委員、裕華國產百貨有限公司董事總經理余鵬春先生GBS SBS JP，裕華國產百貨有限公司董事副總經理李潤基先生JP，裕華國產百貨有限公司董事經理陳余小春女士、貴州省政協常委、裕華國產百貨有限公司董事總監余偉傑先生。

黑木國昭先生的藝術作品以西方的玻璃藝術表達東方文化之美，融古通今、多元呈現玻璃藝術的豐富內涵，每一件作品都渾然天成地展現出精湛的工藝和文化傳承的絕妙匠心。本次展覽為在香港日本國總領事館每年舉辦的「日本秋祭in香港」活動之一，也是裕華國貨繼2018年首次舉辦《日本之美--黑木國昭玻璃藝術香港展》之後再度與黑木國昭先生合作，共展出逾百件黑木國昭先生最有代表性的玻璃藝術系列作品，以及他為這次展覽而融入中國文化元素創作的新作品。此次展出的作品以「琳派」為主，通過玻璃表現日本近代的美學觀。除「琳派」外，還將展出細膩表現日本歷史和文化的「日本歷史浪漫」、被稱為日本平成時代新藝術風格的 「新世紀浪漫」、「綾切子」以及將兩個系列融合的「KUROKI浪漫」系列。

今年適逢黑木國昭先生創作60周年，本次香港展覽中的部分珍貴展品將是首次公開對外展出，其中更罕有地展出黑木國昭先生在工房館藏的創作中期的部分作品。黑木國昭先生冀於創作60周年之際，以玻璃藝術促進文化交流，讓大家在欣賞玻璃藝術之美的同時，感受其中所表達的對大自然美景的珍視，也希望以創作一甲子為契機，向年輕一輩展現匠心精神，把技藝更好地傳承給下一代，持續推動文化融合和藝術交流。

裕華國貨自1959年在香港成立以來，始終以促進文化藝術交流為己任，致力擔當民間交流的使者，積極以裕華國貨為窗口，傳承文化精髓，冀以豐富多彩的文化藝術交流活動促進民心相通，推動中國與世界各國的商貿和文化交流，為支持香港發展中外文化藝術交流中心貢獻力量。

「日本之美 --黑木國昭玻璃藝術香港展」

日 期：2023年12月15日 -2024年1月14日

時 間：上午10時至晚上10時

地 點：裕華國貨總店五樓藝術文化廊

查詢熱線：3511 2222

傳媒查詢，敬請聯絡：

Ms. Fiona Ting 電話：3511 2111 傳真：2385 8383 電郵：fiona@yuehwa.com