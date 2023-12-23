陳山聰自薦拍《新聞女王》續集　結局原來為佢度身訂造？

視帝陳山聰昨晚（22日）出席《新聞女王結局夜—女王終極直播》，以神秘嘉賓身份現身大結局他，坦言今次客串全因佘詩曼，在得知對方接拍《新聞女王》時，即跟對方說無論如何也一定要跟她演對手戲，雖然當時自己正為《奪命提示》開工：「佢話係咪㗎？一場都做？我話係，就算過鏡都做，我話只要我同你做就得喇。」他笑指原以為自己會做靚仔，但監製知他有興趣時就特意度了Ending給他，是一個自己從未演過的角色：「佢一講完我個心沉咗一下，心諗唔係咁大壓力吓話？真係一個好特別同好難遇到嘅角色，從來未做過，亦都係一個好難演嘅角色。」他指拍攝當日由監製親自拍攝，自己也特意找來戲劇老師從旁指導，加上有阿佘在旁帶動情緒，希望大家看大結局的時會喜歡這個角色。

他表示與阿佘分屬好友，對方離開無綫時自己的戲仍是「麻麻哋」：「今次事隔真係超過10年，佢難得返嚟，我點都會舉手，就算做茄喱啡行行企企，只要同佢同場就得，所以今次真係純粹支持佢。」語畢阿佘即突入説：「佢當日真係咁講㗎！」山聰笑言：「不過靚仔就畀Bosco（黃宗澤）做咗，我就惟有做醜，不過真心，做演員有幸遇到一個咁嘅角色好難得，希望大家睇完之後會見到不一樣的陳山聰。」問到若開拍續集會否自薦？他說：「續集唔係唔搵我拍呀嘛大佬？我就係博佢有續集，哈哈！真心開心嘅，可以同一班兄弟姊妹一齊做一場戲，好難得。」他直言雖然只是客串3天，但可跟佘詩曼和李施嬅做對手戲十分開心及過足戲癮，問他看好誰可勇奪今年視后？他即笑謂：「唔好問我，其實我哋公司不嬲都好多驚喜，可能雙視后！我睇咗好多佢兩個嘅戲，都唔使我哋講佢哋做得好唔好，留番觀眾去投票決定，唔好問我投邊個，投我啦！我今年有男主角又有男配角，唔投男主角都投男配啦！」