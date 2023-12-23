王敏奕爭女配角自認陪跑　最睇好高海寧攞獎

藝人高海寧（高Ling）與王敏奕（Venus）昨晚（22日）出席《新聞女王結局夜—女王終極直播》，Venus笑言指自己角色劉艷是終極大贏家：「贏經驗呀，又冇穿冇爛，哈哈！（想拍續集？）緊係想啦！拍續集劉艷一定有好大發揮！」她表示與拍檔吳業坤角色的故事發展，正好反映了現今新媒體的重要性，她又笑指自己角色低級，與一眾坐於直播室內的角色沒有太多對手戲，更自嘲嘍囉，即被反問她近日劇接劇地位超然，她笑謂：「我都有努力㗎，冇放過假㗎！」她表示每次完成拍攝也很期待成品播出。

問到與同劇高Ling及何依婷齊齊入圍「最佳女配角」10強，她即表示支持高Ling，笑指自己是「陪跑」：「我覺得佢今次有好大嘅突破，睇好佢，我會投畀佢。」二人坦言對獎項平常心面對，高Ling説：「反而最開心係因為套劇我多咗好多工作呀！多咗人認識、討論同認同，好開心。」她指獎項牽涉天時地利人和難以估計：「有就緊係好啦！冇都會戥大家開心嘅，不過我最希望係大家投《新聞女王》攞最佳劇集，因為我哋呢個團隊真係好好，好值得攞！」她表示大家看到角色演得如此成功，全靠一班幕後團隊的努力，因此團隊更加應獲加獎：「大家如果想睇續集記得要投票啦！」