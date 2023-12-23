轉廢為寳 | 用完暖包勿即棄

冬日保暖神器TOP3絕對有暖包的一席之地，只需拆開並搖幾下，握在手中便可拯救凍冰冰的雙手，貼在腰腹上更可令整個人都暖洋洋。不過，一個冬季就不知有多少用完即棄的暖包，但其實網上流傳用過的暖包還有4大用途，千萬不要用後即棄！

1.除臭包

由於暖包中的活性碳成分有著不錯的除臭效果，因此用過的暖包可以當作除臭包放置在有需要的地方，例如雪櫃、衣櫃、鞋櫃或是置物箱，改善環境的空氣及氣味，以達致除臭效果。另外，也可以將暖包直接剪開，將裏面的粉末倒於鞋子內，可以達到更有效的除臭效果。

2.吸濕包

香港氣候潮濕，特別是春季的回南天更是濕氣重，單是吸濕包就花費不少。而且衣服、包包、鞋子，一旦長期處於潮濕環境，都有發霉的風險。而暖包除了活性碳成分外，還有蛭石與鐵粉都是具有防潮效果的成分，能夠吸取空氣中的水分。

3.肥料粉

不少人家中都會擺放盆栽作點綴，而暖包除了能夠防潮及除臭外，成分裏面的蛭石及鐵粉對還能改善土壤品質。比如，蛭石是一種矽鹽酸，可幫助土壤補充所需營養，幫助植物生長。另外，土壤也跟人一樣需要補鐵，因此暖包裏面的鐵粉也能夠為土壤帶來養分，不過建議大家加入小量暖包內容物即可，避免暖寶含有的鹽分影響植物發育。

4.過濾包

基於暖包中的活性碳成分，因此暖包有一定的過濾效果，不過不是用來過濾飲用水。日本大塚商會的網路通路たのめーる的推薦，泡澡時在水中放入暖包，能達到改善泡澡水質的效果，供更佳的泡澡體驗，同時達到放鬆效果。