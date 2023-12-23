過時過節，去朋友家聚餐或開Party，都會買份小禮物聊表心意。朱古力、曲奇自不能少，美酒最啱聚會享用，派對後沖杯咖啡醒醒酒，慢慢傾慢慢講，夠晒寫意。

加料薑餅人

講到聖誕曲奇，點少得薑餅人。Patisserie Millefeuille早前於中環開業，招牌迷你拿破崙千層酥有雲呢拿榛果、雲呢拿焦糖、覆盆子開心果和夢幻朱古力4款口味。還有經典蒙布朗、檸檬撻和費南雪蛋糕等，鹹食就有各式三文治選擇。這個聖誕，品牌推出的聖誕曲奇套裝以薑餅人做主角，餅乾加入聖誕水果麵包香料製作，入口有陣陣肉桂、生薑、肉荳蔻和丁香等香料味道，最啱過節。

一應俱全

每個人喜好都不同，想一次過買齊禮物都唔難。iBakery以「家」作主題，帶來一系列限定禮品。今年新推的聖誕DIY薑餅屋禮包，可以讓一家砌出一間3D蜜薑餅屋，齊齊享受親子時間。聖誕小屋禮包有1套4款小屋禮盒，有齊薑餅人、有機公平貿易咖啡耳包、果乾和茶包。另外還有聖誕蜜薑餅禮盒、聖誕曲奇禮罐、聖誕小屋客製化禮盒和曲奇咖啡禮盒等，可以一次過滿足各人要求。

可愛雪人炸彈

冬日來一杯熱飲就是好，Schoggi Meier今年推出一系列的聖誕限定禮品，當中就有可愛的雪人熱朱古力炸彈套裝，將小雪人放入熱牛奶或熱朱古力便會溶化，拌勻內裏的朱古力粉和迷你棉花糖便可享用。除此之外，馴鹿星夜聖誕精選禮盒內有不同口味脆米、朱古力、蝴蝶脆餅和威化脆卷等，聖誕經典朱古力禮盒有不同口味朱古力，其他還有薑餅D.I.Y. 裝飾套裝和聖誕造型棒棒等，每一款的都咁可愛。

濃厚啡香

節日出外玩樂通宵達旦，分分鐘仲攰過返工，有時都要醒醒神。「野田珈琲生豆專門店+焙煎」為各位準備了不同的精選禮盒。手沖咖啡禮盒有手磨器、溫度計和濾杯，手沖精品咖啡套裝有來自印尼、埃賽俄比亞、哥倫比亞及洪都拉斯精品級別咖啡豆，還有紳士咖啡禮盒、掛耳咖啡入門禮盒和婦人咖啡禮盒等選擇。此外，店內特設特別限定日本士多啤梨吉士梳乎厘班戟和日本士多啤朵抹茶芭菲作節日甜品，配下不同類型的精品手沖咖啡，更添享受。

幸運鯉魚

來到聖誕和新年，送些有意頭的禮盒，令人歡喜。本地油畫及壁畫藝術家LeonLollipop於現時至2024年1月22日在尖沙咀舉辦Fortunate Vistionary誇年藝術展覽，展出超過30幅最新作品。因應節日和新一年來臨，和本地咖啡品牌stain+合作推出Mosaic鯉魚系列咖啡禮盒，內有5款咖啡口味的掛耳包連特別版咖啡手沖壼1個，好意頭又吉祥。

咖啡扭蛋

小朋友最喜歡玩扭蛋機，如果抽中自己喜愛的玩具最開心。咖啡品牌Beauty Beans今年推出聖誕咖啡扭蛋機，機內有10個來自埃塞俄比亞和雲南咖啡豆製作的掛耳包，大家可以一邊玩一邊歎咖啡，扭蛋時記得拍片打卡呃Like。

威士忌助興

開派對豈能無酒？Timeless & Tasty近日推出多款節日限定威士忌禮，威士忌樂園樂園探索者套裝內有3枝迷你版威士忌，為大家提供煙熏、辛辣和甜美的風味。極致威士忌禮盒精選3間獨立裝瓶廠的4款出品，各有特色。迷你版本的威士忌，各有特色，特別適合怡情小酎。