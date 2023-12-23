黃翠如做廿四孝老婆送驚喜　蕭正楠激動流下男兒淚

藝人蕭正楠日前於橫店完成新劇《巾幗梟雄之懸崖》拍攝後，隨即到東莞舉行其20周年紀念音樂會最後一站演出，身為廿四孝太太的黃翠如，更突然現身送驚喜，並向阿蕭送上一枝玫瑰花，事後她於社交網分享片段，內裏除了有自己突擊時刻，還有阿蕭完場返後台感動落淚一迄，她寫道：「終於他新劇煞科，然後衝過來開他20周年紀念音樂會最後一場，看着這位20年後再踏上個人舞台的歌手，這些眼淚，讓他好好的流。為甚麼我有一種像看孩子畢業的感覺，感恩，感動，心滿意足。也為他謝謝大家，接受他，蕭正楠」一眾圈中好友林夏薇、姚子羚、陳自瑤、連詩雅也有留言讚阿蕭演出成功。

而昨日冬至日，阿蕭亦即回歸家庭，還抱住翠如愛犬「小六」自拍，並寫下：「今年的冬至特別冷，需要多點愛來溫暖，看看他冧滋滋様子，就知道他有多被愛，冬至快樂。」阿蕭接受東網訪問時，對於在後台感動到喊，他說：「係因為20周年演唱會，呢場仲要係今年最後一場，啱啱橫店煞科就即刻做騷，雖然有少少攰，但最後都完成到，翠如本來要深圳開工，唔知嚟唔嚟到，點知最後又嚟到，所以好開心。」