沈震軒為女友改變自己　收陳欣妍百萬豪禮勁開心

藝人沈震軒、陳欣妍(Shirley )、Patrick Sir和關宛珊今日（23日）出席由森美、馮盈盈和陳若思主持的無綫新節目《Home即是識》。昨日冬至，沈震軒透露父母剛從加拿大返港，昨晚一家人連同女友Shirley吃冬至晚飯，還帶父母到2人情侶檔開設的健身中心參觀，沈震軒更表示今日拍攝節目亦有帶同父母到場。

談到節目的主題是家居常識，沈震軒笑言與Shirley都有自己一套的家居常識：「但我哋起碼都安全活到依家，我哋屋企空間係好大，但係冇工人，都係自己處理，所以我哋嘅常識應該都幾好（家務如何分配？）家務宗旨係邊個見到就邊個做。」沈震軒稱每次自己用完的物品都要放回原位，否則下一次會找不到。問到在日常生活上有沒有忍受不了對方的行為？Shirley笑言：「一人一個洗手間就唔會頂唔順。」而沈震軒則指相處時間久了會被對方改變。

提及近日Shirley製造驚喜給沈震軒，送上百萬寶馬全新電車，沈震軒表示收到禮物好高興，更大爆有一日外出問路，途人見到他的車都忍不住要問一句「新車好唔好揸」。而Shirley表示未來幾年的節日都未必會再送禮物：「呢個係所有節日加埋嘅禮物（啲人話你係女友天花板？）唔會啦咁我都有份坐架車，而且佢會成日開車接我，所以佢都係男友天花板。」問到二人打算甚麼時候結婚？沈震軒說：「要搵一個舒服啲，唔使同咁多人交代嘅地方（父母有冇催？）咁又冇。」聖誕節將至，被問到有什麽活動慶祝？沈震軒指想去旅行，但認為泰國及日本現在都不太適合去，所以打算等下年再瘋狂去旅行：「可能嚟緊去啲近近地嘅地方先。」