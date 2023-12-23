After Class難得合體　姚焯菲希望有機會再跳團歌

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）前晚（21日）與聲夢學員舉行《聲夢飛行What We Become Live 2023》演唱會，被指黃牛飛炒唔起，貴飛絕望割喉式減價至300元求速售，但仍有零星單邊位飛剩，今日（23日）組合After Class再合體到亞博出席一個合家歡活動，票價就極度親民，每位30元入場，3人及4人同行只要40元及50元便聽到After Class，相當超值，故吸引近300粉絲到場支持，不少更一早入場霸好位。

After Class台上表示好耐冇合體，Gigi表示開心、興奮和激動，有種久違的感覺。她們連唱兩首團歌《要為今日回憶》和《Not Givin’Up》，炒熱氣氛，之後輪到Gigi Solo《新聞女王》片尾曲《Crystal Clear》和《好想約你》，歌迷跟着大合唱，非常熱鬧。Chantel表示好開心能一齊唱歌，感覺在團聚，表示差不多一年無合體，Wincy隨即提醒她之前西九大匯演已合體，合唱了半支團歌，Yumi和Gigi亦如夢初醒，相當搞笑。問到團歌會否生疏？Gigi表示：「唱出來有以前嘅感覺，仲好沉穩，但未有機會一齊Jam歌，希望有機會唱100萬次。」Chantel指《Not Givin’ Up》首歌有動作，因未有編舞，希望有機會再跳，但未知今次回港有冇機會一起跳。Yumi開心4個一齊，大家姊妹同心，感覺有伴。

Yumi前日17歲生日，收到不少禮物，昨日因太眼瞓仍未拆晒所有禮物，最驚喜是收到一本簿，紀錄她由比賽至今，出席過的每一個活動，感覺好有心，和對她愛錫。Chantel聞Yumi眼瞓，亦表示好眼瞓，稱昨日只睡了5個鐘，笑言：「每日都想瞓覺，想冬眠。」12月最忙，明年1月底便會返新西蘭讀書。

Gigi的國語版《透徹》推出後，反應理想，網民跪求廣東話版，Gigi笑言大家要期待一下，自己都想有廣東話版，但未有時間表。能唱片尾曲感覺好榮幸，問可有興趣拍劇？「我都想做新聞小花，對演藝及所有嘢都有興趣，好想入新聞世界裏面，睇吓自己會係一個點嘅人，大家可以留言畀我。」她有追看《新》大讚好好睇，昨日大結局都有睇。對於「叱咤我最喜愛歌曲」5強止步，她笑言自己有「後備情緒」：「即係入到就開心，入唔到都唔會唔開心，唔好抱住必然，要順其自然，因為總有人入圍，亦有入唔到圍嘅因素，我都係唔講，太長氣，但唔好乜都唔做，唔好懶。」

另外，對於前晚聲夢騷編排流程略嫌沉悶，Windy覺得大家來支持已經好開心，看到應援牌就好滿足，心中滿足。至於被指播片沉悶，她認為是主觀感受：「知道導演和監製花好多心思，未能完美一定有遺憾，但唔好怪責任何一個人，片只係講我哋嘅故事。」Gigi亦指大家睇得開心最緊要，自爆之前唱《Little Magic》無揮手，前晚掛住揮手，唱到飆高音，希望下次再唱好些。