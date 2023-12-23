梁朝偉永不言退　首次與阿Sa合作擦出火花

影帝梁朝偉日前完成英皇新片《金手指》香港首映禮後，即為該片展開港產片久違的海外宣傳，已有好一段日子未為電影進行海外宣傳的他，今次偕導演兼編劇莊文強與監製黃斌，接連飛往新加坡及馬來西亞為近片造勢，兩地大批粉絲影迷爭相目睹偶像風采，所到之處均擠得水洩不通，場面哄動。

今次宣傳之旅行程緊密，三位嘉賓甫下機便要出席連串記者招待會、媒體專訪以及首映禮，紅地氈兩旁吸引大批粉絲影迷一早抵達霸靚位，3位嘉賓抵達時引起現場一片尖叫聲及歡呼聲，粉絲們爭相拍照，部分幸運粉絲更能成功與偉仔握手及取得親筆簽名。席間偉仔談及如何為角色做準備，他說：「開拍前，當然要看很多相關資料，研究當中人物心態，準備過程中，會嘗試觀察自己的身體語言有甚麼改變，在鏡中看看自己的表情，有那些不一樣；今次對我最大幫助的是造型與服裝，我們花了很多時間在鑽研造型，演員好需要靠造型去投入角色，今次造型幫助很大，化了妝、穿好衣服，自己就像變了程一言！」

對於與後輩蔡卓妍（阿Sa）合作，偉仔直言帶來不少火花與衝擊：「第一次與阿Sa合作，她好聰明、好勤力。」談到片中被周家怡掌摑戲份，偉仔笑言：「起初不太痛，因為她不敢打我，我一直鼓勵她，不用怕，不如用力一巴打下來，不用打那麼多次，最後打下來，真的幾痛！」忙於為《金》宣傳的他，透露明年3月將到德國拍攝匈牙利導演執導的新作，片中飾演腦神經科學家，現時正在做準備工夫，被問到可有退休計劃，偉仔重申：「真的沒有想過退休，未來的日子裏面，可以拍得幾多部戲，就拍幾多部戲，一直希望除了香港電影，能與其他地方的電影人合作，嘗試不同風格的角色與作品。」