【Zac玩Zac食】曼谷繽紛聖誕堅過癮

上星期同大家分享我到咗泰國之後，第一時間去咗新Outlets掃完貨先返酒店Check In，開始今次泰國聖誕玩樂追星之旅！

通關後無論香港政府定係各大商場都出盡辦法去吸引遊客，又夜繽紛又煙火秀，各大商場臨近聖誕都添置各種裝飾。但係通關之後世界之大任我行，泰國一向創意無限，相比之下真係覺得我哋香港政府非常保守落後，整個夜繽紛出嚟，但又儲多顧忌，連明火煮食都唔畀，相比之下曼谷夜市，為咗招攬遊客，在城堡聖誕夜繽紛就有五個熱氣球火光熊熊，旅客仲可以埋位影相，自己攞住個熱氣球都有啲重量，因為真係有火帶動熱流扯住佢向上升，但好好玩同埋超好氣氛！

香港嘅「幻彩詠香江」玩咗咁多年都係維港兩岸啲大廈頂照吓啲雷射光，好多時揈完都唔多覺；泰國旅遊局今年聖誕舉辦嘅「Vijit Chao Phraya 2023」，整個12月響湄南河沿岸7個主要區域舉辦多場精彩嘅表演，包括每天都有6場燈光及燈光映射表演，每場5分鐘；每逢星期五，六響Memorial Bridge晚上8:45更有煙花表演，煙花配合橋上嘅幻彩燈光秀，非常壯觀！

之前都有介紹過疫情後曼谷Siam Square無論食肆或商舖都來個大翻身，變成一眾年輕人的聚腳點。今年12月16號嘅週末，一連兩天舉辦盛大嘅Siam Music Fest 2023，整個區域分別搭建咗五個表演舞台，每個舞台由下午兩點至晚上11點，唔同時段都有歌手或樂隊表演，又有攤位遊戲，飲品贊助商更在不同方位全日免費派送冰凍汽水，堅係玩得好開心！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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