佘詩曼向病童送暖　聖誕唔接Job陪母做孝順女

視后佘詩曼（阿佘）下午與楊受成次女楊玳詩等，現身旺角一所學校，與一眾癌病學童舉行派對，提早慶祝聖誕。席間愛心爆棚的阿佘擁着小朋友們有說有笑，有小朋友更問她：「妳係咪《新聞女王》呀？我要搵妳簽名。」逗得她開心不已。

談到聖誕未有趁勢狂接job搵真銀，反而選擇行善及陪伴家人，阿佘坦言：「我都想陪吓屋企人嘛，24號我已經空咗出嚟嘞俾媽咪嘞。而呢個活動我早幾年都出席過，希望趁佳節帶歡樂俾佢哋（病童），等佢哋多啲正能量，產生多啲健康及開心嘅細胞，積極咁去面對，同埋佢哋嘅家長應該照顧都好辛苦，精緒控製比較好難。」

記者笑問阿佘可想趁佳節脫單，她笑答：「我唔單㗎，身邊好多朋友。（追求者好難約妳？）唔知佢哋喎，叫佢哋試吓啦。」至於昨晚《新》劇大結局眾演員激動流淚，她答：「大家都好俾心機去演，而且又拍得好開心，真係好唔捨得，況咀陳山聰同馬國明演得好好，尤其後者我真係唔知佢會用呢種演繹方法。（真係拍續集？）個劇本度咗咁耐，係咪可以咁快，再創作一個劇本超越到呢？相信要絞盡腦汁，交俾幕後創作團隊嘞。（嚟緊《家族榮耀之繼承者》推出，係咪壓力會更加大？）唔會，因為唔係一個人嘅事，收視好與否有好多因素嘅。」