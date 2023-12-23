J2主持文頌男患癌化療甩頭髮　定時食嗎啡止劇痛

J無綫J2節目《不正常愛情研究所》嘉賓主持文頌男（Koba），近日社交網發文自揭原來佢數月前得知自己患癌症，椎間近盆骨位置生咗一個6厘米大惡性腫瘤，停工已兩個月嘅佢，更無可奈何地需要公開眾籌醫藥費。消息引起各界關注，不少市民響應捐款支援。為釋除眾籌的疑慮，文頌男昨日（22日）公開了MRI（磁力共振掃描）的報告，今日再報告最新狀況。

他指今晨再度入院覆診，表示：「每次都要等兩、三個鐘，因為我坐唔到、會痛，所以次次都係跪喺到等，有時太攰就要瞓病床等。」不少粉絲留言作出鼓勵。文頌男又分享了一張卧床照，表示一日跑了兩間醫院：「跪完3個鐘即刻要趕去另一間，跪得太攰今次要瞓病床喇，最後由朝早9點搞到下晝6點，而家終於可以返屋企抖抖（唞唞）。#瞓得耐下肢都會痺痛」今日，他享另一段影片，指現時要注意健康飲食，展示了凌晨3點的宵夜，包括西蘭花、高蛋白質營養奶等，指暫時體重沒有下降。

香港近日天氣嚴寒，身子虛弱的他以厚褸、頸巾及冷帽保暖，他忽然分享「癌病日記」影片，見他已經剃光頭髮︰「我前幾日走咗去剃咗個頭，因為做化療日日都甩好多頭髮，咁就好唔方便，所以索性剷晒佢。」並留言指，人生第一次剃光頭很不習慣：「冇晒啲頭髮好鬼凍呀，順便多謝大家啲鼓勵留言，同埋收到好多款項，真的非常感激。」他又指每4小時食嗎啡止劇痛。