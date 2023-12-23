阿Mo受天氣影響無法咳痰吐出　盼用得上「太空漫步機」治療

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（23日）他發出第74封代禱信。

李盛林牧師表示香港近日天氣變化劇烈，各樣病毒也出現得利害。因為阿Mo的胸骨肌肉還未恢復正常運作，無法咳嗽將痰涎吐出，因此要格外小心。在他的房間也增添了一部空氣過濾機，暫時幫助減少可能因出入病房而增加的病毒。另外，祈盼在不久的將來，阿Mo可以用得上「太空漫步機」的治療，主要有幾方面的復康功能，如幫助手術後的病人在負重運動的進展上，促進復康等。

代禱信內容如下：

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 74 (20231224)

「應當一無掛慮，只要 凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。」（腓立比書 4:6）

(一) 啟言(Mo)

1) 【身體面對天氣及感冒病毒挑戰】：

近日天氣變化非常劇烈，各樣病毒也出現得利害。因為 阿Mo的胸骨肌肉還未恢復正常運作，無法咳嗽將痰涎吐出，因此更要格外小心。在他的房間也增添了一部空氣過濾機，暫時幫助減少可能因出入病房而增加的病毒。

【禱告】：祈盼阿Mo的身體及各機能都能被強化，有足夠的抵抗力，可以抵禦外來細菌感染。

2)【護工姐姐同行】 ：

對一個生活上要完全倚靠別人幫助的阿Mo來說，心理上需要一個很大的調整與適應。而護工姐姐與阿Mo的互動就有如頭腦（就是阿Mo)的指令，若手腳(就是護工姐姐）不能協調的時候，雙方都會感到極大困惑和懊惱。

【禱告】：請為與護工姐姐的協調和磨合禱告，祈求聖靈在其中配合聯繫，正如大腦的信息指令需要聯繫到手腳的協調一樣。

3) 【去年今週代禱信(22) – 2022年12月25日】 - 前後一年的比較：

(去年今週)

a) 盼啟言像一個新造的人，在 10 月懷胎的過程中，能夠耐心等候並感受身體慢慢成形的滋味。

(現在今週)

a) 感謝神，正如懷胎等候的過程，開始有點眉目好像隱隱看見前面將要生產的日子 。盼能確定新的醫療方案後，阿Mo能夠經歷重生的滋味和喜悅。

4) 【重生後可用的復康器材】 … 「太空漫步機」(Air Gravity Treadmill)

這「太空漫步機」主要有幾方面的復康功能：反地心吸力的運作功能…

a) 幫助手術後的病人在負重運動的進展上，促進復康；

b) 體能下降或肥胖者增強心肺及肌肉功能；

c) 足底筋膜炎、膝蓋骨軟化症患者；

d) 增加療傷者希望的里程或速度而不會造成受傷；

e) 關節退化性疾病患者。

【禱告】：祈盼在不久的將來，阿Mo可以用得上這「太空漫步機」的治療，成為他復康的中途站。

(二) Mo爸媽

1) 「媒體訪問」：

臨近聖誕新年也正如去年一樣，接受了有限度的媒體訪問，分享了阿Mo在過去一年來的情況：「香港電台舊日的足跡」和「健康嗎 Health Code」平台。為著過去一年的正面變化而感謝神，也常為前面的治療方案記掛在心。

【禱告】：特別在這等待新治療方案確定的日子，彷如等候生產的心情，繼續不斷仰望神的帶領，並教授們有智慧的決定及順利聯絡相關的單位順利禱告。

2) 「院校分享」：

面對新一學年學生對自我價值的懷疑，對生命沒把握，所以也接受了四所院校的邀請，分享了阿Mo這段期間的爭扎，怎樣仍存動力和盼望面對長時間的治療。

【禱告】：祈盼在成長中的學子們看到生命如「疾風中的勁草」，阿Mo成為他們學習堅忍的榜樣。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，也體驗到 「生命在困難中更顯可貴」。