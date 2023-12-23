MATCH自資6位數開騷　同粉絲大玩遊戲

新進男團MATCH成員鄭仲豪（Maico）、雷振耀（Aaron Bosco）、李嘉俊（Carson）和劉宇軒（Yue Hin）今晚（23日）出席活動，成員何家銘（Tomy）因要為許廷鏗演唱會擔當結他手而缺席。活動上，有大批粉絲手持應援牌支持，四人即場獻唱，又和粉絲互動大玩遊戲。

MATCH於今年10月2日正式出道，在本月4日已經自資開辦了第一場演唱會，透露五人共投放了約6位數資金，計劃需要接多點活動來補償金錢上的損失，他們指今日已經出席了兩場活動，昨日冬至亦搞了一場粉絲聚會。談到演唱會，他們稱當日觀眾的反應意想不到地好，門票亦都差不多售罄：「全場坐滿晒，同埋我哋都好Enjoy場騷，想做嘅嘢都有做到，例如跳舞、Rap，同埋當日各自都唱咗自己嘅原創歌曲。」

講到Carson和爸爸因入行做歌手一事有分歧而一直冷戰，Carson表示現在關係已經稍有緩和，爸爸亦會來看他們的表演，不過父子二人仍然會避談與工作有關的事：「佢有出席嚟睇我哋個騷我諗都係一種支持，關係都未到好僵，而媽媽係好支持，每一場騷都會盡量嚟，仲會買花送畀我哋。」另外3位成員包括已成婚育有兩女的Maico、剛畢業的Yue Hin以及Aaron Bosco都指家人是非常支持自己。

聖誕節，他們都要在工作中度過，Aaron Bosco需要幫手許廷鏗的演唱會，接下來他們將會錄製新的團歌，預計明年1月底推出。