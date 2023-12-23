ENA　笑顏巨乳舞孃

好多女仔斯文外表下，原來隱藏住一副火辣身材，但係要睇得到並唔容易。不過喺日本寫真界呢個充滿奇迹嘅地方，就可以為大家實現到喇！好似ENA咁脫去教師身份，變身成為舞孃扭動超絕品身材，最近佢仲拍埋寫真勁騷G奶添！

可愛晒奶

日本有唔少夜店，當中除咗可以見到火辣索DJ為大家打碟提升熱鬧氣氛外，更加會有舞孃上台表演動感十足兼撩動人心嘅火辣舞步。近年CYBERJAPAN DANCERS（CJD）可以話係人氣冒起得最快嘅舞孃團體，當中嘅成員HARUKA更加進軍埋寫真界添！至於今日同大家見面嘅ENA就跟隨住呢位師姐嘅步伐，齊齊喺寫真界展露惹火弗爆身材喇！

今年27歲嘅佢擁有一副充滿萌味嘅小動物系可愛面孔，笑起上嚟仲散發出陽光活力氣息，充滿治愈能量，令人精神一振。至於身材方面，更係令人睇到龍精虎猛、振奮淫心，古銅色嘅胴體唔單止健美結實，仲胸大腰幼，心口掛住一對G奶飽滿又夠堅挺，拍埋同團嘅其他火辣師姐身邊亦絕對唔會輸蝕呀！

愛心爆棚

ENA係日本知名舞孃女團CYBERJAPAN DANCERS嘅最新成員，有呢位活力十足又好身材嘅新人加入，令CJD頓時生氣激增！最近CJD除咗活躍於各大夜店以及戶外表演活動外，亦開埋個視頻頻道，上載好多以性感打扮亮相演出嘅玩樂影片。

講番ENA本人，阿妹佢加入CJD之前，原來係一位教師，佢喺一次訪問中表示，自從同感情最好嘅祖母過身之後，佢就立志做一位可以照顧別人身心嘅護士，於是走去修讀護士課程，畢業之後就去到學校擔任保健教師。完成一個夢想之後，佢便加入CJD成為舞孃，原因係覺得表演舞蹈亦可以照顧到大家嘅心靈，同時仲可以傳遞到歡樂嘅訊息添！睇嚟阿妹唔單止有樣有身材，仲好有愛心呀！

ENA不時會將自己嘅性感寫真照上載到社交網畀大家欣賞，從中亦可以留意到佢同其他CJD成員一齊演出嘅情報，千祈唔好錯過喇！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎5吋

三圍：36G-23-35