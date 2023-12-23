《新聞女王》16個不為人知彩蛋曝光　被發現有消失場口

視后佘詩曼、馬國明、高海寧、何依寧等主演的台慶劇《新聞女王》昨晚大結局，一眾主角均表現依依不捨，其實自該劇播出以來掀起無數熱話，繼單是黃宗澤閃現大結局客串演出，以及何依婷曾在另一部台慶劇《香港人在北京》中以主播身份出現均引來關注，為發掘更多《新》劇不為人知的彩蛋，總監製鍾澍佳開心分享該劇16個創作小故事。

他指出該劇原名是《新聞女郎》，及後因為找到佘詩曼參演才改名，原著故事裏並沒有飛爺（鄧智堅飾）、華姐（車婉婉飾）及方太（龔慈恩飾）這三個人物，只有高海寧飾演的Cathy及王敏奕飾演的劉艷，乃從原著故事開始便沒有改動過，歸屬阿佘擔大旗的文家軍，還是馬國明領軍的佐治黨，關鍵在各人劇中的日常稱呼是中文名字還是英文名字，文家軍成員都是採用英文名，佐治黨成員則用中文名，而導播控制室的戲份，所有顯示屏都是後期特效，演員於拍攝時均全憑空想像演出，於首集的大型巴士翻側意外現場，由於原本希望拍攝的地方不獲批准，最後選址電視城的露天停車場，並透過特效重建場景進行拍攝。

至於SNK大樓的外觀全景和相關航拍鏡頭，全以後期電腦特效造在將軍澳工業邨的海旁空地上，劇本設定方太已去世的丈夫，在未建立SNK傳媒王國前，是一名國際知名的體育記者，劇集總監製鍾澍佳及監製關文深原來均有份參與演出，佳導飾演方太司機、關文深飾演火場事件中的攝影師，另外有兩名導演則飾演了大結局中脅持人質事件的便衣探員，在原著故事中，第一場創作的戲便是阿佘巧遇賊王事件，因而有了應該先拍攝還是先報警這個兩難問題，並從而延伸創作整個故事，除了何依婷亮相《香港人在北京》，連她於劇中一直跟進的新聞，也有在《香》劇中，陳展鵬在第一集遇到事件的相關集團，除了賊王案和最後的輕度弱智爸爸脅持人質事件外，何依婷妹妹的死也是早在原著劇情裏已存在，但死因卻是涉及殉情自殺，最後5位「新聞女王」喝水這組鏡頭，在原著劇本是沒有的，是佳導拍攝時臨場加插：「這是我作為創作人主觀願望的一種呈現！我打從心底裏也希望如此，不是為了洗白，也不代表和好！在我們真實人生中，那有這麼容易洗白和好，只想表達『搶來搶去為了面前一杯水？為甚麼不回頭看看妳身後還有一片汪洋』這個說易行難的小道理」。

對於有眼利網民根據劇組發布劇照，發現有不少「消失的場口」，佳導指影視創作中有刪除場口實屬正常，並透露《新》劇第一剪原定有28集，但為了更好看便剪成現在的26集版本，「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）的劇集片尾曲《Crystal Clear》，原來還有普通話版本《透徹》，相關版本日前先後在無綫官方社交平台推出短版及原版MV，MV除了繼續精華了劇集的精彩場口，還加插了Gigi錄音時的畫面。