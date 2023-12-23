蘇韻姿策劃搵伴侶唔考慮同行　吳沚默呼籲男仔主動啲

無綫小花蘇韻姿、吳沚默（Momo）因工作成為好友，臨近聖誕，齊齊分享佳節趣事，Momo笑言曾於聖誕首度登台獻「魔音」，跟谷婭溦唱K時，對方更表示「絕望」。所以她很羨慕蘇韻姿的歌喉，而韻姿則指會不停問請教唱得之人，吳業坤都是「師傅」之一！二人現時單身，冇男友陪過佳節，韻姿指來年要積極策劃，Momo則呼籲男士要主動啲！

曾三度奪得青年文學獎的Momo，近年演技愈見進步，更獲網民封為「文青女神」，但原來女神都有「死穴」，便是不懂唱歌，她笑言：「曾經試過聖誕做人生第一個登台騷，但一唱歌連自己都崩潰！之前同谷婭溦唱Ｋ，佢聽完話好絕望，叫我跟佢學，亦因為自己係小魔音，所以好羨慕蘇韻姿唱得咁好。」

而蘇韻姿今年接演音樂舞台劇，演出獲得不少好評，她亦表示要唱跳兩個多小時，的確有一定難度，也算完成了一項挑戰，至於獲Momo大讚唱歌好聽，她則表示：「仍有進步空間，但因為學唱歌好貴，我只可以不斷去問人咁偷師。（有無向歌手請教？）有呀，我有請教過吳業坤，佢都好肯教我，所以我聽到Momo話谷婭溦可以教唱歌，我都好想請佢買一送一，教埋我呀，哈哈！」

太忙好難識異性

明天就是聖誕節，韻姿笑言很喜歡這個節日，因氣氛夠浪漫，問她可有拖拍？她笑言：「之前演音樂劇都好忙，唔好話識男仔，朋友都冇見，不過身邊好多Friend都搵到另一半，我都要慢慢計劃吓。（會唔會考慮無綫同事？）唔想太近，希望另一半同我做唔同嘅行業，咁先有唔同話題，世界會大啲。」Momo亦指自己因工作太忙，很難認識異性：「尤其今年我做埋編審，好多時都會一個人喺屋企寫劇本，完全無時間出街識新朋友，惟有希望啲男仔主動啲。」

場地提供：觀塘apm