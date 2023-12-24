【是日通勝】

農曆十一月十二

癸卯年 甲子月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、動土、安葬

忌：修廚、栽種、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：9、13、26

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：做人切忌過橋抽板，記得回饋幫過你的人。

金牛座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

雙子座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

巨蟹座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

獅子座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

處女座：財運差，不要再胡亂花錢，否則後果自負。

天秤座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

天蠍座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

人馬座：交朋友要帶眼識人，品行差者要避之則吉！

山羊座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

水瓶座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

雙魚座：機不離手會損害視力，好好錫住靈魂之窗。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 人氣旺

（跌）狗 壓力大

鼠：快樂無憂，得貴人相助，正財運上升。

牛：自我要求不宜太苛刻，謹記量力而行。

虎：多做好事，珍惜眼前一切，有助增運。

兔：情緒波動，意志力偏差，易惹事生非。

龍：易受外界影響，心浮氣躁，經常抱怨。

蛇：談情吉日，適宜跟伴侶享受二人世界。

馬：人無完人，犯錯不要緊，肯改就可以。

羊：改善人緣好時機，有聚會應主動參與。

猴：接連收到好消息，可望享受悠閒一天。

雞：談笑風生，有利傾生意，成事機會高。

狗：是日沖煞，生活壓力大，內心感不安。

豬：桃花旺，好好跟伴侶享受二人世界吧！

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

姻緣運不順的面相特徵

一個人容貌和儀表不但反映其吸引力，而且從當中的特徵可掌握到一些資訊，包括命運、性格、吉凶禍福等。那麼姻緣易有波折的人，究竟有何面相特徵呢？

1.顴骨高凸

在相學上，顴骨代表一個人的權勢、地位及人際關係，影響人的性格。顴骨高凸的人，多給人一種強勢、難相處的感覺，常和人有口角是非，或處事霸氣執着，婚姻方面難與伴侶和睦相處。不過，有此面相特徵的人，有強烈的權利和金錢欲望，容易在事業方面創一番成績。

2.眉毛稀疏雜亂

眉毛代表人的性格和感情動向。眉毛稀疏、雜亂的人，性格較冷酷無情，待人刻薄，經常自我矛盾，想法太多，情緒也起伏不定，以致人緣運差。有此面相特徵的人容易給伴侶帶來煩惱，相處時容易起爭執。

3.下巴太尖且無肉

下巴圓寬是有福德之相，而尖下巴的男人思維靈活，喜歡新鮮事物，缺乏家庭觀念，享受自由自在的生活，不受約束。即使結了婚，也不容易長久，對愛人忽冷忽熱。