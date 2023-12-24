視后戰有阻滯？佘詩曼預告隨時No Show

藝人佘詩曼主演的無綫話題劇《新聞女王》前晚迎來大結局，一眾演員齊齊在戶外欣賞，當中高海寧與王敏奕等「抵冷貪瀟湘」，全部凍到牙關打震！佘詩曼今年視后寶座可謂十拿九穩，但因有工作在身，她預告未必能夠出席頒獎禮。

佘詩曼（阿佘）、高海寧（高Ling）、何依婷、王敏奕、馬國明及陳山聰等，前晚現身《新聞女王結局夜—女王終極直播》，雖然氣溫跌至10度以下，一眾女演員仍衣衫單薄，愛靚唔愛命，尤其是高Ling以「泰山裝」露出香肩食風。結局播映時，台前幕後包括阿佘與高Ling都感動到眼濕濕，劇集總監製鍾澍佳被問會否開續集，他表示要問無綫總經理，曾志偉隨即上台說：「睇到頭先個個都喺度抹眼淚，我都抹呀！因為下個禮拜冇咗呢個劇集，收視唔知點算！」

喊住睇結局

阿佘坦言大感不捨：「咁快就26集，都好嘅，等大家覺得唔夠喉，睇吓會唔會有Season 2。（好期待開第2季？）我都係睇劇本，但都好開心，好樂意同班底再合作。」憑該劇提名視后的她，談到出席頒獎禮時竟說：「嗰日有工作，依家盡量調動緊，盡量希望出席到啦！（準備同李施嬅拗手瓜？）是但一個攞都OK。」對於其他入圍女藝人紛紛「投降」，她謙稱：「我相信每套劇嘅演員都付出好大努力，大家都有機會。」談及黃宗澤（Bosco）化身彩蛋現身結局，她說：「監製問我同邊個小生未合作過，我就話Bosco。（感覺如何？）佢都係咁型囉！」

高海寧多咗Job

至於高Ling與王敏奕一同受訪，王敏奕打趣表示其角色是終極大贏家：「贏經驗呀！冇穿冇爛！（想拍續集？）梗係想啦！我個角色一定有好大發揮。」又自嘲似嘍囉，與直播室內的角色沒有太多對手戲。談及她與高Ling、何依婷入圍「最佳女配角」10強，她揚言支持高Ling，自己則是「陪跑」，高Ling說：「最開心係因為套劇而多咗好多工作，多咗人認識、討論同認同。」又指獎項難以估計：「有就梗係好啦！冇都會戥大家開心。」