娛圈單打︱三姊妹連環出招　畀個機會好冇先

又到聖誕！又到聖誕！平安夜係奇迹夜，大家心中有愛，對別人可能也不會太苛刻。嗱，「安心偷食」事件距今已經4年，涉事人物早已重新出發，女主角黃心穎下嫁泥鯭後，人也安定下來，勇敢再談心路歷程，仲直認已向安仔的天后太太道歉！

心穎受訪一度爆喊，透露東窗事發後，她只敢躲到美國避世，連攞起電話睇吓嘅勇氣都冇！當時可能已患上情緒病，同時感受到人情冷暖，既有昔日「好友」插多刀潑冷水，又有藝人好友雪中送炭溫暖問候，令她感受甚深。好彩得到泥鯭愛護，加上信佛，明白因果報應，終於走出陰霾，重新做人！仲話已向「受害人」道歉還債，絕不逃避。

心穎忽然受訪，盡訴心中情，並非偶然。君不見，大家姐黃心美亦在不久前接受訪問，坦承受妹妹事件拖累工作盡失，但阿妹只有一個，絕無怪責念頭，盡顯姊妹情深。

至於二家姐黃心妙，雖然不算圈中人，但在社交平台豪派福利絕不手軟，早前大騷性感水着照，意態撩人，仲透露同老公仔女暢遊日本。點知因為爸爸剛剛去世，其豪放舉動被斥為不合適，換來劣評如潮，始料不及。不過，大家眼睛有冰淇淋可吃，點都聲勢奪人！

好啦，三姊妹連環出招，輪番見報，當然唔係咁啱得咁蹺，而係有心為之啦！心美表明爸爸過身後，要收拾心情重新振作，做好手頭工作，唔要再受委屈；而心穎亦係差不多，就算心情沉重，亦決定不再將推遲的工作拖延。未來大家肯定會不停見到呢幾姊妹蒲頭，希望外界高抬貴手，畀個機會啦！