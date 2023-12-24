天冷先嚟落水　Beanies阿左浸到腳痛

女圑Beanies成員Georgina 陳樂頤（阿左）曾參加2020年ViuTV《全民造星III》，憑「海豚音」而為人認識，雖然於30強止步，但卻沒有因而放棄音樂夢，除是女圑Beanies成員外，亦決定當獨立歌手繼續追夢，趁2023年即將完結前，再推出最新作品《鋼琴後的塵》。

日前阿左在海邊拍MV，導演提議將一座鋼琴搬到石灘，她想起當日拍攝過程，表示要感激很多人，她說：「因為冇搬琴公司願意將座鋼琴搬去咁遠，所以，全靠拍攝團隊同幾個好朋友義務做苦力，幫忙夾手夾腳搬去石灘，見到佢哋咁辛苦，我非常感恩、好感動。」

拍攝當日烏雲密布，阿左說：「我本來有啲擔心，不過導演原來就係想要咁嘅天色，先可以拍到想要嘅畫面，我就即刻覺得係天公作美。」阿左抵受寒風，只穿上單薄黑色背心長裙上陣，而且要等到潮漲，才可以拍到在海中彈琴的畫面，她表示：「雙腳浸水幾小時最難受，拍完之後幾日 Keep住腳痛！」最後，到拍攝畫面唯美又震撼，令她感任何付出都是值得！

新歌由她作曲，曲風比較恬靜、感性，她又謂自資出歌不是容易事，要靠副業去成就夢想，如接演唱會和音及教小朋友唱歌、彈琴賺錢，她說：「我覺得只要夠食夠住就可以了，知足常樂。追夢過程有好多未知之數， 但正因為呢啲未知， 所以我會好珍惜每一個機會。」