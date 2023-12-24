【心理測驗】看看你「小惡魔」的那一面

每個人內心都有隱藏着另一面，或是隱藏在內心深處的某種欲望。有的時候，它們就像小惡魔一樣在你的腦裏喃喃低語，控制你的行為和思想，讓你不自覺地做了一些壞事。現在我們一起試試日網Shinri「潛伏在你身上黑色本性的測試」，讓你心中的小惡魔曝光吧！

【問題】以下的圖案你認為像甚麽？

A.洗面奶

B.小鳥

C.日式點心

D.靈魂

【答案分析】

A.你是那種喜歡八卦的人，成功人士的負面新聞對你而言就是蜜糖，你的快樂建立在他人的不幸之上。當你看到一個名人走下坡路的新聞時，你會暗喜並且經常查看這些的新聞的評論，看到抨擊對方的言論，你也會感到開心。

B.你喜歡通過言語去操控他人，影響他人的選擇。雖然，你可能會發自內心地給出建議，但更重要的是，你會感到一種隱秘的優越感，因為對方會聽你的，你可以控制他們的情緒和想法。

C.你喜歡隨性而行，比起通過努力會變得更好，你更享受當下。換句話說，你有點懶，如果沒有人管住你，你將會相當放縱自我。而且，當你斷定某件事就算你努力也做不到，那麽你連嘗試都不會做。事實上，可能就是你不想做而已，但你會為自己找一個藉口。

D.你是那種巧言令色的人，會為了取悅他人而肆無忌憚地說假話。你並不認為自己是在奉承對方，相反你覺得自己是在維持談話和諧的氣氛，為他人創造快樂。