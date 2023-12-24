前港姐鞏姿希疑「離巢」嚇親網友：5年學咗好多嘢

近年有不少藝員選擇離巢無綫，回復自由身，出外搵真銀。曾參選2018年度香港小姐，之後加入娛樂新聞台擔任主持的藝人鞏姿希（Krystl），於社交網以「有些離開是另一種遇見」為題發文，她寫道：「當初選完港姐，自己中文唔係特別好，原本無計劃要留喺香港，但成為主持改變咗我嘅人生，呢5年真係學咗好多嘢，依家識聽、識寫中文，仲可以做英文韓文專訪，主播嘅工作令我成長咗好多，想多謝一班Sub-ed同Writers，不停訓練我嘅咬字、教我中文，感恩一班共事嘅攝影師同記者們，教我做人處事，以及各位前輩令我知道專業嘅主持係咩模樣，點樣即場應變、解決問題，多謝呢幾年遇到嘅所有人同機遇」。貼文一出，粉絲即紛紛留言表示關注及送上祝福，有網友留言：「All the best」、「咁突然嘅？遲啲講吓你嘅新動向」、「有緣再見」，亦有粉絲問她是否離巢？

Krystl接受東網電話訪問，她解釋並非離巢，只是離開效力多年的娛樂新聞台而已：「希望趁自己仲年輕，可以再突破吓自己，期待未來可以做多啲綜藝，成為一個更好嘅主持。」她笑言早前參與《歡樂滿東華》網絡直播後，同事讚她很有綜藝感，令她喜出望外兼信心大增，她感謝娛樂新聞台令她得以成長，直言愛上主持工作，適逢有機會可轉換環境，故決定走出舒適圈試試自己的能力。問到5年主持工作中有甚麼難忘事？她表示有機會採訪外國藝人和歌星，加上能夠於工作中應用到英文及韓文，令她十分滿足。問到圈中有那位主持是她的學習目標？她説：「好欣賞嘟姐（鄭裕玲），佢係一個好犀利嘅主持！」