養成追星好習慣　日韓流行「偶像存錢法」

不少人都有追星的習慣，甚至甘願為所熱衷的明星花錢，例如買周邊產品、專輯、看演唱會和見面會等，導致容易出現入不敷支的慘況，尤其是一眾年輕高中生。而最近日韓卻掀起一股「偶像存錢法」的風潮，令粉絲在追星的同時又能存錢，有韓國粉絲利用此方法，在短短10日內就能成功存了約45萬韓圜（約2,800港元），因此獲得偶像關注，更收到由對方贈送的禮物！

「偶像存錢法」

在日韓高中生之間流行一種「偶像存錢法」，方法非常簡單，只需先設立一個存錢目標，每當所喜歡的偶像有新動態時，便存入特定金錢，實際金額由自己的經濟能力而定，例如開直播存30元、發布限時動態存20元、上綜藝節目就存100元、開演唱會就存1,000元等等；亦有另一種方法，就是當你因為偶像而心動、感到幸福的時候便存錢，由此鼓勵追星族養成儲蓄的習慣，加上存入金額由自己決定，能夠輕鬆無痛地存下一筆可觀的金額。

10日存近3,000元

韓國演員李光洙的粉絲曾經在節目上分享，她規定偶像每發布一則貼文就存約184港元，發布限時動態就存約61港元，本來她預計需時3個月才能達到存錢目標（約2,800港元），結果她利用「偶像存錢法」就能在短短10日內達標，後來李光洙從工作人員得知，更親自贈送粉絲渴望的禮物，並建議她善用所存下來的金錢，這種「反向應援」的暖心行為令人羨慕，亦可見這種新興存錢法能消除追星會亂花錢的負面形象。