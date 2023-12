《Last Christmas》等咗40年終於登冠！前經理人爆佐治米高點解對此曲又愛又恨

由已故英國天王佐治米高(George Michael)創作並主唱的1984年經典名作《Last Christmas》是音樂史上其中一首每年聖誕必聽的聖誕歌。雖然該曲一直以來大受歡迎,但一直都未能登上聖誕英國流行歌曲榜No.1,而今年首歌日前終於成為冠軍歌曲。根據數據過去7天《Last Christmas》於串流音樂平台播放多達1,330萬次,是聖誕周播放率最高的聖誕歌曲。不過佐治舊組合Wham!時代的經理人Simon Napier-Bell近日爆料原來佐治生前因《Last Christmas》成功而感到又愛又恨!

曾一手捧紅Wham!直至1986年解散的Simon Napier-Bell受訪時認為《Last Christmas》空前成功是一件令人討厭的事,他表示佐治雖然喜歡首歌但同時亦因首歌成功而沮喪。原因是佐治好希望別人記得他是一位偉大的歌曲創作人而非創作一首完美的聖誕歌。他雖然爆佐治對《Last Christmas》又愛又恨,但他就直言首歌好勁:「點可以咁勁創造出一首歌每隔3秒就提到『聖誕』2字,同時又唔會覺老土。」

至於Wham!另一成員Andrew Ridgely近日於訪問中亦有提及《Last Christmas》的成功。他表示當年首次聽首歌的Demo就已傾倒聽落已似一首世界共頌的經典聖誕歌,所以對首歌至今仍然受愛戴不感到意外。《Last Christmas》創作至今雖然已有40年,但仍然深受歡迎,除了幾年前被拍成同名電影《舊年聖誕好戀嚟》之外,「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)近日亦抽水將自己與足球隊的拍檔惡搞將《Last Christmas》細碟的封面P圖。

《Last Christmas》之外,佐治米高其實也有參與另一首80年代經典聖誕歌《Do They Know It's Christmas?》,首歌是為非洲埃塞俄比亞飢民籌款,除了有佐治獻sing之外,U2、Duran Duran、佐治童子(Boy George)以及Paul Young等一眾巨星亦有參與主唱。